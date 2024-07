Gracias a la IA, quienes atraviesan un duelo pueden comunicarse con los seres queridos que perdieron en “Wonderland”, película surcoreana de Netflix escrita y dirigida por Kim Tae-yong. Tang Wei encabeza el elenco principal como una mujer que se inscribe en el programa para ocultar su muerte inminente a su pequeña hija. ¿Qué otros actores forman parte del reparto de la cinta de ciencia ficción? A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.

El rodaje del largometraje que cuenta con Oh Jeong-wan y Park Kwan-soo como productores empezó en julio de 2020 y concluyó a finales de septiembre del mismo año. No obstante, algunas escenas con Tag Wei se grabaron en enero de 2021. Posteriormente, el filme entró en posproducción y se estrenará el 26 de julio de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Bae Suzy, Park Bo-gum, Jung Yu-mi y Choi Woo-shik también son parte del elenco principal de “Wonderland”, mientras que Nina Paw, Sung Byung-sook, Tang Jun-sang, Song Deok-ho, Jang Sung-yoon, Lee Eol, Kang Ae-sim, Son Kyung-won, Jeon Su-ji, Darcy Paquet, Jo Hee-bong, Park Hee-von, Moon Jung-woong, Gong Yoo, Choi Moo-sung y Kim Sung-ryung completan el reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “WONDERLAND”

1. Tang Wei como Bai Li

Tang Wei, conocida por proyectos como “Deseo, peligro”, “Late Autumn”, “Finding Mr. Right”, “The Golden Era”, “Long Day’s Journey into Night” y “Decision to Leave”, además de ser la primera y única no coreana galardonada como Mejor Actriz en el Baeksang Art Awards, asume el rol de Bai Li, una mujer que intenta ocultar su muerte a su hija.

Tang Wei como Bai Li, una madre que intenta proteger a su hija, en la película surcoreana "Wonderland" (Foto: Netflix)

2. Bae Suzy como Jeong-in

Bae Suzy, cantante, actriz y modelo surcoreana conocida como Suzy que protagonizó la serie “Dream High” y ha participado en series como “Gu Family Book”, “Uncontrollably Fond”, “While You Were Sleeping” ¡Donna!”, interpreta a Jeong-in, una mujer que luego de que su novio quedó en coma contrató los servicios de la empresa de IA para hablar con Tae-joo y fingir que se convirtió en astronauta y está en una misión en el espacio.

Bae Suzy interpreta a Jeong-in, quien trata de olvidar que su novio está en coma, en la película surcoreana "Wonderland" (Foto: Netflix)

3. Park Bo-gum como Tae-joo

Park Bo-gum, quien ha obtenido reconocimiento por dramas como “Hello Monster”, “Reply 1988″ y “Love in the Moonlight”, y fue el artista más joven en ser nombrado Actor del año por Gallup Korea, da vida a Tae-joo, un joven que despierta del coma y descubre que su novia vive en una fantasía.

Park Bo-gum como Tae-joo, el novio de Jeong-in, en la película surcoreana "Wonderland" (Foto: Netflix)

4. Jung Yu-mi como Hae-ri

Jung Yu-mi, que participó en “A Bittersweet Life”, “Family Ties”, “Like You Know It All”, “Silenced”, “In Another Country”, “Tough as Iron”, “The Satellite Girl and Milk Cow”, “Manhole”, “Train to Busan”, “The Table”, “Psychokinesis”, “Kim Ji-young: Born 1982″ y “Sleep”, interpreta a Hae-ri en “Wonderland”. Se trata de la coordinadora de la empresa.

Jung Yu-mi como Hae-ri, la coordinadora del proyecto, en la película surcoreana "Wonderland" (Foto: Netflix)

5. Choi Woo-shik como Hyeon-soo

Choi Woo-shik, conocido por sus papeles en series como “Our Beloved Summer”, “Rooftop Prince” y “Hogu’s Love”, y en las películas “Train to Busan” y “Parásitos”, se encarga de dar vida a Hyeon-soo, el coordinador de Wonderland.

Choi Woo-shik asume el rol de Hyeon-soo, el coordinador del proyecto, en la película surcoreana "Wonderland" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Wonderland”:

Nina Paw como la madre de Bai Li

Sung Byung-sook como Song Jeong-ran

Tang Jun-sang como Choi Jin-gu, nieto de Jeong-ran

Song Deok-ho como el hijo de Yong-sik

Jang Sung-yoon como la hija de Yong-sik

Lee Eol como el padre de Hae-ri

Kang Ae-sim como la madre de Haeri

Son Kyung-won como un taxista

Jeon Su-ji como la sénior de Jung-in

Darcy Paquet como Danny

Jo Hee-bong como el sénior de Tae Joo

Park Hee-von como Stella

Moon Jung-woong como auxiliar de vuelo

Gong Yoo como un hombre de 40 años

Choi Moo-sung como Lee Yong-sik

Kim Sung-ryung como la madre de Hyeon-soo

¿DE QUÉ TRATA “WONDERLAND”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en un mundo futuro, el servicio ‘Wonderland’, que utiliza inteligencia artificial para replicar a las personas que han muerto, se ha generalizado. Baili se inscribe en Wonderland para ocultar su muerte inminente a su pequeña hija. Después de que un accidente deja a su novio Tae-ju en coma, Jung-in pasa los días charlando con una versión de su amado revivido por IA que se ha convertido en astronauta en el espacio. De esta manera es posible que las personas elijan una vida libre de anhelos y tristezas”.

¿CÓMO VER “WONDERLAND”?

“Wonderland” se estrenará el viernes 26 de julio de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los últimos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.