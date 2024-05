La historia de nadadora competitiva estadounidense que se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha llega a los cines en “Young Woman and the Sea”, película dirigida por Joachim Rønning y escrita por Jeff Nathanson. El drama biográfico protagonizado por Daisy Ridley sigue a Gertrude Ederle mientras lucha por completar un asombroso logro deportivo. ¿Quieres saber más sobre la cinta sobre la mujer que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924? A continuación, te comparto la fecha de estreno, el tráiler, la lista de miembros del reparto y otros datos importantes.

Christopher Eccleston (“Doctor Who”, “The Leftovers”), Stephen Graham (“Peaky Blinders”, “Bodies”), Tilda Cobham-Hervey (“Hotel Mumbai”, " The Lost Flowers of Alice Hart”), Kim Bodnia (“Killing Eve”, “The Witcher”), Jeanette Hain, Glenn Fleshler y Sian Clifford completan el elenco del largometraje.

“YOUNG WOMAN AND THE SEA”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Young Woman and the Sea” se basa en la historia real de Gertrude Ederle, nadadora estadounidense especializada en pruebas de estilo libre. Además, adapta el libro de 2009 del mismo nombre de Glenn Stout.

Gertrude ’Trudy’ Ederle (Daisy Ridley) acompañada de su familia en una escena de la película "Young Woman and the Sea" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “YOUNG WOMAN AND THE SEA”?

De acuerdo con la descripción oficial de Disney, “’Young Woman and the Sea’, la extraordinaria historia real de Trudy Ederle, la primera mujer que cruzó a nado con éxito el Canal de la Mancha. Daisy Ridley interpreta a la consumada nadadora que nació de padres inmigrantes en la ciudad de Nueva York en 1905.

Gracias al firme apoyo de su hermana mayor y de sus entrenadores, superó la adversidad y la animosidad de una sociedad patriarcal para ascender en las filas del equipo de natación olímpico y completar el asombroso logro: un viaje de 21 millas desde Francia a Inglaterra”.

Por lo que he visto en el tráiler, casi nadie cree que Trudy puede conseguir su objetivo, de hecho, los hombres esperan que no lo haga. No obstante, la nadadora está decidida a lograrlo y le pide a Bill Burgess, un marinero que sigue el progreso de Gertrude, que no permita que la saquen del agua por ningún motivo.

¿CÓMO VER “YOUNG WOMAN AND THE SEA”?

Originalmente, “Young Woman and the Sea” estaba programada para estrenarse en Disney+. No obstante, después de las proyecciones de prueba positivas, se optó por su estreno en en cines.

“Young Woman and the Sea” llega a los cines de Estados Unidos el 31 de mayo de 2024.

TRÁILER DE “YOUNG WOMAN AND THE SEA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “YOUNG WOMAN AND THE SEA”

Daisy Ridley como Gertrude ’Trudy’ Ederle

Christopher Eccleston como Jabez Wolffe

Stephen Graham como Bill Burgess

Tilda Cobham-Hervey como Margaret ‘Meg’ Ederle

Kim Bodnia como Henry Ederle

Jeanette Hain como Gertrude Anna Ederle

Glenn Fleshler como James Sullivan

Sian Clifford como Charlotte

Daisy Ridley interpreta a Gertrude ’Trudy’ Ederle en la película "Young Woman and the Sea" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “YOUNG WOMAN AND THE SEA”?

“Young Woman and the Sea”, que cuenta con Jerry Bruckheimer, Chad Oman y Jeff Nathanson como productores, tiene una duración de 129 minutos, es decir, 2 horas y 9 minutos.

¿CUÁNDO SE GRABÓ “YOUNG WOMAN AND THE SEA”?

La fotografía principal de “Young Woman and the Sea”, producida por las compañías Walt Disney Pictures y Jerry Bruckheimer Films, comenzó a principios de mayo de 2022 y finalizó el 18 de junio del mismo año.