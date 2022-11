CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Quédate” (“Kal” en su idioma original), película turca de Netflix dirigida por Ozan Açiktan, escrita por Sami Berat Marçali y protagonizada por Burak Deniz, narra la historia de Semih, quien tras se abandonado por su novia Defne por razones desconocidas intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.

La cinta que mezcla el pasado y el presente empieza con Semih bebiendo en su casa y tratando de comunicarse con su ex sin éxito. Luego muestra cómo el artista conoció a la amiga de Nazim cuando estaba borracho y le robó un beso. Aunque Semih no se llevó una buena impresión de él, no tardó en cambiar de opinión.

Después de algunas citas y momentos divertidos, Semih y Defne empezaron una relación amorosa. A pesar de que disfruta hacer arte callejero, el protagonista de “Quédate” aceptó un empleo en una agencia de publicidad, lo que a la larga afecta su estado de ánimo y su romance.

"Quédate" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “QUÉDATE”?

Al principio, Defne disfrutaba de las locuras de Semih, pero con el paso del tiempo, eso cambió. La relación empezó a deteriorarse por los celos de la joven ejecutiva, los actos irresponsables del artista. En una ocasión, olvidó recoger la ropa de la tintorería, a pesar de que su novia le recalcó lo importante que era para su reunión de trabajo.

Pero lo peor fue que Semih faltó al funeral de la abuela de Defne solo porque no quería lidiar con esa situación e inventó que tenía demasiado trabajo. Aunque se disculpó acompañándola a un viaje laboral, desde ese momento su relación solo empeoró.

Defne incluso rechazó un gran oferta laboral por Semih, pero decidió abandonarlo cuando su novio enfermó y no quiso ir al hospital. Cuando la joven ejecutiva intentó llevarlo por la fuerza el artista se encerró en el baño y se quedó dormido en la bañera.

En el presente, Semih finge que ha superado la partida de Defne, no obstante, cada vez que alguien la menciona se altera. Para demostrar que ya pasó página hace varios cambios superficiales en su vida, se pinta el cabello y decide mudarse.

Sin embargo, sigue pensando en su exnovia y trata de ahogar sus sentimientos en el alcohol y relacionándose con otras mujeres. Ni siquiera puede enfocarse en su trabajo. Cuando se entera que Defne se mudará a Alemania pierde el control y utiliza un piedra caliente de un sauna para cubrir uno de sus tatuajes.

Semih pidiéndole ayuda a Ozge en la película turca "Quédate" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “QUÉDATE”?

¿Semih y Defne se reencuentran?

Cerca del final de “Quédate”, Semih se embriaga en una fiesta y al salir llama a Defne, pero no obtiene respuesta. En el camino de regreso a su casa se encuentra con un perro y le habla sobre la mudanza de su exnovia a Hannover, Alemania. Sin embargo, al día siguiente descubre que en realidad habló con Defne.

La joven ejecutiva vuelve al departamento para entregarle una carta del padre de Semih, quien aprovecha para intentar arreglar su relación. Sin embargo, su exnovia le explica que su romance terminó por su actitud arrogante y ensimismada.

Más tarde, la jefa de Semih le aconseja que asuma sus responsabilidades y cumpla con sus obligaciones laborales. También lo llama su madre y hablan sobre el abandono de su padre y cómo eso afectó su vida.

Al final de “Quédate”, el protagonista renuncia a su trabajo para seguir sus sueños, se muda a un nuevo hogar, se hace otro tatuaje y adopta un perro, al que llama Rustem y le promete que puede contar con él. Tiempo después, Semih se reencuentra con Defne y habla con normalidad.