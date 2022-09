No cabe duda que la “Sesión 52″ entre Bizarrap y Quevedo, más conocida como “Quédate”, se ha convertido en el tema del momento en América Latina y Europa. Su pegajosa melodía desde que se estrenó en el mes de julio fue ganando seguidores en todo el mundo hasta convertirse en, prácticamente, en el himno actual de las fiestas.

La letra de la canción es, hoy en día, una de las claves del éxito que ha tenido la producción musical y nos quedamos cortos al decir que millones de fans se la han aprendido de memoria, ya sea por los videos de TikTok en los que se usa, las reproducciones en radios y plataformas digitales, así como las veces en las que suena en las discotecas.

Sin embargo, se ha conocido que aquella letra del tema pudo haber sido diferente porque Quevedo quiso eliminar un pedazo de ella, lo cual ha causado sorpresa en todos debido a que se trata de una de las partes más importantes del hit. Incluso, de haberse seguido aquella recomendación del español, pudo no haber trepado en la preferencia del público.

Si eres de las personas que escucha esta canción a diario en Spotify, YouTube o en las fiestas a las que asiste y se ha quedado pegado con ella, te sugerimos seguir con la lectura de la nota con la finalidad de que descubras a qué nos referimos. Eso sí, te recomendamos no jalarte los cabellos al leer la información.

Quevedo grabando el video de la Sesión 52 (Foto: Bizarrap / YouTube)

QUEVEDO QUISO CAMBIAR UNA PARTE DE LA LETRA DE “QUÉDATE”

Pedro Luis Domínguez, más conocido en el ambiente musical como Quevedo, ha sido uno de los más recientes invitados a “La resistencia” de David Broncano para conversar, principalmente, de la canción que se escucha noche y día en todos lados.

A lo largo de la dinámica, el conductor del programa aseguró que tenía un audio de Bizarrap, a quien entrevistó hace dos meses, con una pregunta al músico español, así que pidió que le alcancen el celular para reproducirlo.

Cuando se escuchó la pregunta del productor argentino, Quevedo sonrió un poco, ya que le estaban diciendo que diga cuál era la parte de la letra de la canción que quiso eliminar cuando llegó al estudio de grabación.

Broncano, con la curiosidad de todo el mundo, consultó cuál era esa parte y Quevedo, sorprendió a millones al afirmar que quería borrar el estribillo del coro cuando se dice: “Quédate, que la noche sin ti duele”.

Sus declaraciones asombraron al conductor y provocaron una gran carcajada en el público que estaba presente, ya que esa parte es la más famosa del tema y la que ahora todos la cantan en las discotecas y fiestas.

QUEVEDO EXPLICA POR QUÉ QUISO ELIMINAR ESA PARTE DE LA CANCIÓN

Luego de escucharlo, Broncano le dijo que estaba loco, por lo que el cantante de 20 años procedió a explicar las razones por las que no quería que vaya esa parte de la canción, aunque al final le gustó el resultado y lo demás es historia.

“Me parecía una parte muy futbolera, como el ‘Waka Waka’. Está guapo, pero no era el tipo de tema que quería hacer y no me pegaba. No me terminaba de convencer”, dijo Quevedo.

Además, comentó que Bizarrap se negó a modificar esa parte de la letra porque la consideraba como la mejor de la canción.