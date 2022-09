ALERTA SPOILERS. Hasta el momento, el villano aparente de “House of the Dragon” parece ser Otto Hightower, cuya ambición por el poder lo llevó a ser despedido de su puesto como Mano del Rey en el episodio 4. Sin embargo, dentro de poco conoceremos a otros personajes que le harán competencia.

Alguien que también puede ser considerado como el antagonista de la historia es Daemon Targaryen. Aunque este caso es más complicado, pues nunca sabemos qué puede hacer. En un momento puede ser despiadado, mientras que en otros puede ser amoroso.

No obstante, conforme pasen las semanas, veremos a personajes que la audiencia quería convertirse en traidores, personajes que odiaban convertirse en aliados y nuevas figuras que intensificarán aún más el conflicto de la guerra civil Targaryen.

En “House of the Dragon”, la versión joven de Aemond Targaryen es interpretada por Leo Ashton. Mientras tanto, Ewan Mitchell le da vida a su etapa adulta. Este último actor es conocido por sus diversos papeles en series de televisión como Osferth en “The Last Kingdom” y Tom Bennett en “World on Fire”.

¿QUIÉN ES AEMOND TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Aemond Targaryen era el tercer hijo del rey Viserys Targaryen y Alicent Hightower. Siendo el segundo varón que tiene la pareja.

Se le llamaba Aemond el Tuerto, pues perdió uno de sus ojos en una pelea con su sobrino Lucerys Velaryon. El príncipe era conocido por ser salvaje y temperamental, e incluso llegó a montar al dragón Vhagar poco después de que su jinete muriera.

También era conocido por ser un espadachín habilidoso, pero peligroso.

DATOS PERSONALES DE AEMOND TARGARYEN

Fecha de nacimiento: 110 d.C.

110 d.C. Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Título: Príncipe, Protector del Reino, Príncipe Regente

Príncipe, Protector del Reino, Príncipe Regente Alias: Aemond El Tuerto, Aemond el Parricida

Aemond El Tuerto, Aemond el Parricida Filiación: Casa Targaryen

Casa Targaryen Padres: Viserys I Targaryen y Alicent Hightower

Viserys I Targaryen y Alicent Hightower Hermanos: Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen, Helaena Targaryen y Daeron Targaryen

Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen, Helaena Targaryen y Daeron Targaryen Esposa: Alys Rivers (se rumorea)

Alys Rivers (se rumorea) Dragón: Vhagar

Vhagar Facción: Los Verdes

Aemond Targaryen utilizando su parche luego de perder su ojo en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE AEMOND Y RHAENYRA TARGARYEN?

Hasta el episodio 4 de “House of the Dragon”, Aemond todavía no ha nacido, aunque sí hemos podido ver al personaje en algunos avances que ha dado la serie. Al ser el tercer hijo de Alicent Hightower con el rey Viserys, hubo mucha distancia entre él y su media hermana Rhaenyra, pues la existencia de Aemond y Aegon II amenazaba su sucesión al trono.

Además, también se lleva mal con su tío Daemon, quien siempre fue frío con los jóvenes. Lo mismo ocurría con sus sobrinos Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon, con quienes entró en disputa en varias ocasiones. Los muchachos crecieron juntos en la Fortaleza Roja, pero esto solo aumentó las tensiones.

Luego de la pelea en la que Lucerys le cortó el ojo a Aemond, Viserys decidió enviar a Rhaenyra y a sus hijos a vivir a Rocadragón para evitar mayores problemas.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ AEMOND TARGARYEN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Aemond Targaryen será uno de los mayores defensores del derecho de su hermano Aegon II por ascender al Trono de Hierro. El segundo hijo varón tenía solo 19 años cuando su padre, Viserys, murió.

Aemond será el que inicie la matanza dentro de la familia. Cuando viaje a la Tierra de las Tormentas para convencer a Borros Baratheon de apoyar a los Verdes, es decir, los aliados de Aegon, se topará con Lucerys Velaryon quien pretendía hacer lo mismo por su madre.

El príncipe tuerto intentará provocar a su sobrino, aunque será ignorado. Por ello, después de que Lucerys se marchara en su dragón, Aemond lo persiguió, matando al jinete y a la bestia.

Este acto sería reprendido por Alicent y Otto Hightower, pero celebrado por Aegon II, quien celebra un banquete en su honor. Por supuesto, Rhaenyra y Daemon no se quedarán tranquilos y buscarán venganza en los hijos del usurpador, mandando asesinar a Jaehaerys.

Incluso llegó a ser regente luego de que su hermano sufriera graves heridas en la batalla contra Rhaenys Targaryen y su dragón Meleys.

¿CÓMO MUERE AEMOND TARGARYEN?

Aemond muere en un sangriento enfrentamiento contra Daemon y su dragón Caraxes, conocida como la Batalla sobre el Ojo de Dioses. Ambos jinetes y sus dragones murieron como resultado.

Se dice que Daemon le clavó su espada de valyrio, Hermana Oscura, en el ojo y se hundió en el mar junto a su bestia.