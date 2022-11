Álex Pastrana es otro de los nuevos rostros que aparecieron en la sexta temporada de “Élite”, la serie que se encuentra disponible desde el 18 de noviembre en Netflix. En la trama, él da vida a Raúl, el novio de Sara, una estudiante de Las Encinas, con la que aparentemente mantiene una relación perfecta.

Debido a que su personaje está dando de qué hablar, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre el actor, quien también integró el elenco de “Bienvenidos a Edén” este 2022.

Álex Pastrana como Raúl en la sexta temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ÁLEX PASTRANA

Nombre completo: Álex Pastrana

Álex Pastrana Lugar de nacimiento: Caracas

Caracas Nacionalidad: Venezolana

Venezolana ¿Dónde radica? España

España Cumpleaños: 12 de febrero

12 de febrero Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 30 años

30 años Instagram: @alexpastrana

2. ¿CÓMO LLEGA A ESPAÑA?

El actor nació en Caracas, Venezuela, pero su familia se trasladó a España cuando apenas tenía un año.

En sus redes sociales ya cuenta con miles de seguidores, una cifra que seguro aumentará con su participación en "Élite" (Foto: Álex Pastrana / Instagram)

3. ESTUDIÓ INGENIERÍA

Álex Pastrana iba a ser ingeniero; es más, en 2017 había terminado en París su Erasmus (programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa), por lo que su plan inicial era quedarse en Francia para ejercer su carrera hasta que descubrió que su pasión era la actuación.

4. ¿CÓMO DESCUBRIÓ QUE LE APASIONABA LA ACTUACIÓN?

Al retornar de Francia, al sentirse atraído por la interpretación, Pastrana se inscribió en una escuela de cine y teatro en Madrid con el fin de ver cómo le iba, sin imaginar que terminaría quedándose. “Nunca había actuado más allá de películas caseras con mis hermanos. Sabía que me gustaba, pero no tenía ni idea; así que iba sin ánimo de currar en ello, solo quería ver de qué iba (…). El problema fue que, nada más entrar por esas puertas, me enamoré perdidamente [de la actuación]”, señaló en una entrevista a Esquire.

Ingresó a la actuación porque se sentía atraído, pero jamás pensó que se quedaría en este mundo (Foto: Álex Pastrana / Instagram)

5. SE INICIÓ EN EL TEATRO

Al ver cómo en la clase de teatro del Estudio Corazza, la gente reflejaba mucha calidez y tenía un gran compromiso, se preguntó cómo podía convertir la actuación en una carrera. Fue así que dejó todo, precisó al mismo medio.

6. CARRERA ACTORAL

Su primera interpretación fue en la obra teatral “Donde mueren las palabras” (2019). En 2022, empieza su exposición en diversas producciones: en la película “La jefa”, y las series de streaming “Bienvenidos a Edén” y “Élite”.

Aquí tomándose un selfie con el torso desnudo frente al espejo (Foto: Álex Pastrana / Instagram)

7. ¿QUÉ DEPORTES PRACTICA?

El histrión practica fútbol, snowboard y surf, deportes que lo ayudan a desestresarse y tener energía.

8. ¿ÁLEX PASTRANA TIENE PAREJA?

Se desconoce si el corazón de Álex Pastrana tiene dueño, toda vez que mantiene bajo siete llaves su vida sentimental.