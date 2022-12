La selección de España viene realizando una gran actuación en la primera etapa del Mundial Qatar 2022, convirtiéndose en una de las favoritas en llevarse la copa. Es, además, una de las selecciones más jóvenes del evento deportivo, que tiene a Álvaro Morata, como uno de sus mayores referentes. Es precisamente el jugador de 30 años que llamó la atención de los hinchas y su vida privada no ha sido ajena a la curiosidad de ellos.

Como lo mencionamos, estas semanas de fútbol los hinchas también ponen el foco en la vida de los futbolistas, y es que muchos de ellos llegaron a Catar con sus familiares. En esa línea, la última en llegar al pequeño emirato ha sido Alice Campello, pareja de Álvaro Morata, que ha querido respaldar en persona a su marido y a la Roja.

¿QUIÉN ES ALICE CAMPELLO?

DATOS PERSONALES DE ALICE CAMPELLO

Nombre de nacimiento: Alice Campello

Lugar de nacimiento: Mestre, Italia

Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1995

Ocupación: Modelo

Signo del zodiaco: Piscis

Hijos: Edoardo Morata Campello, Leonardo Morata, Alessandro Morata

Estatura: 1.75 m

Alice Campello es modelo e influencer italiana (Foto: Alice Campello / Instagram)

La mujer de Álvaro Morata, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, lleva varios años de relación con el futbolista, con quien protagoniza momentos de lo más románticos en las redes sociales y con quien ha vivido momentos idílicos como su pedida de mano, su boda y el nacimiento de sus tres hijos. Además, ahora está embarazada de su cuarto bebé, la primera niña para la pareja a la que van a llamar Bella.

La familia de la modelo e influecer es muy conocida en Italia, concretamente su padre, Andrea Campello, que es un afamado empresario conocido en su país como el ‘rey de los concesionarios’. A pesar de venir de una familia acaudalada, Alice tiene sus propios negocios.

Alice Campello, embarazada, junto a sus tres hijos con la camiseta de la Selección de España (Foto: Alice Campello / Instagram)

Una mujer con mucho estilo

De acuerdo con medios especializados en moda, Alice Campello sabe cómo convertir un look de básico en ‘lookazo’. La modelo es amante de las prendas de punto, camisetas, jeans. Y ahora que está embarazada, sus looks son pura inspiración para las futuras madres, a base también de básicos: vestidos, jerséis combinados con jeans y leggins más sudaderas. No obstante, para las ocasiones especiales y alfombra roja, la modelo apuesta por sofisticados vestidos largos.

Alice Campello también es empresaria (Foto: Alice Campello / Instagram)

Rompiendo los estereotipos

Campello rompe por completo con el estereotipo que existe sobre las mujeres de los futbolistas. La italiana es emprendedora y trabajadora que tiene varios proyectos en el frente relacionados con la moda y la belleza. Lo primero que hay que destacar es que desde hace años trabaja como modelo y ya ha prestado su imagen a marcas de lo más reconocidas. Además, cuenta con dos negocios que le reportan muchos éxitos.

Los negocios de Alice Campello

Alice tiene su propia marca de belleza, MASQMAI. Se trata de una firma de cosméticos tanto para el cuidado de la piel y del cabello como de productos de maquillaje. La otra marca de la que es creadora es Akala Studio, enfocada en ropa y bolsos para mujer, hombre y niño con la que muestra su pasión por el mundo de la moda. Y como no podía ser de otra forma, de vez en cuando la mujer de Álvaro Morata ejerce de modelo para ambas firmas.

Alice Campello luce su cuarto embarazo (Foto: Alice Campello / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE ALICE CAMPELLO Y ÁLVARO MORATA

Álvaro Morata y Alice Campello se conocieron en 2016 en Turín, cuando el futbolista jugaba en la Juventus. Al año siguiente decidieron darse el ‘sí, quiero’, después de un breve pero intenso romance.

Solo un año después de su boda, en julio de 2018, nacieron los gemelos Alesandro y Leonardo, quienes luego de tres años se convirtieron en hermanos mayores tras el nacimiento de Edoardo. Ahora, Morata y Campello espera a su cuarto bebe y la primera mujer.