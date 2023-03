Alma Bollo forma parte de “Supervivientes 2023″, el reality más extremo en el que sus participantes son abandonados en una isla en Honduras, donde deberán luchar por sobrevivir, mientras son sometidos a duras pruebas, el hambre es uno de ellos.

Sin duda alguna, una experiencia que jamás olvidará. “Tengo muchísimas ganas de echar en esta aventura, espero estén conmigo, me apoyen y conozcan verdaderamente”, fueron sus palabras en el video de presentación.

Si aún no conoces a esta joven, quien tendrá a su hermano también participando en el programa de Telecinco, no te preocupes que a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Alma Bollo forma parte de "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE ALMA BOLLO

Nombre completo: Alma Cortés Bollo

Alma Cortés Bollo Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 13 de diciembre

13 de diciembre Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 23 años

23 años Instagram: @almacbcortes

2. ¿QUIÉN ES ALMA BOLLO?

Alma Bollo es un rostro conocido en las pasarelas y también en el mundo del entretenimiento, toda vez que es hija de Raquel Bollo y José Cortés ‘Chiquetete’, primo de Isabel Pantoja, quienes se separaron cuando ella y su hermano eran pequeños.

Aquí luciendo un bikini que resalta su figura (Foto: Ana Bollo / Instagram)

3. NO TENÍA UNA BUENA RELACIÓN CON SU PADRE

En entrevista con Deluxe, de Telecinco, Alma Bollo reveló que no tenía una buena relación con su padre desde que era menor, pues la ignoraba a diferencia de su hermano. “Cuando nos cruzábamos por la calle, ni me miraba, se cambiaba de acera. No podía comprender qué había hecho para que no me quisiera. [Por eso] cuando me enteré de que murió no lo sentí por él, para mí era casi un desconocido, lo sentí porque vi sufrir a mi hermano Manuel”, señaló.

4. ESTUDIA UNA CARRERA

La hija de Raquel Bollo estudia la carrera de Derecho.

5. ES MODELO

Alma destaca en el mundo de las pasarelas, donde luce prendas de la firma de su madre: RB by Raquel Bollo, especialmente en la Semana Internacional de la Moda Flamenca; además es el rostro de varias marcas.

Es una gran modelo y destaca en los desfiles (Foto: Ana Bollo / Instagram)

6. GANÓ POPULARIDAD CON SU CANAL EN MTMAD

Ganó popularidad con su canal “Desde el alma” en Mtmad, donde contaba detalles de su vida. Su último video subido fue el 28 de mayo de 2020 titulado “¡Vaya cuadrito! Alma se deja maquillar por su hermano Samuel”.

7. ES INFLUCENCER

Alma es activa en sus redes sociales, donde muestra a sus miles de seguidores sus looks, rutinas deportivas, tratamientos de belleza y cómo vive su faceta de madre primeriza.

8. ES MADRE

En 2020 se convirtió en madre de una niña a la que puso el nombre de Jimena, quien debutó en las pasarelas. El padre de su hija es Juan José Peña, del que se separó a los meses que nació la menor. Lo curioso es que él ahora tiene un romance con Aguasantas, nada más y nada menos que la expareja del hermano de Alma, Manuel Cortés.

Una imagen con su pequeña Jimena de tres añitos (Foto: Ana Bollo / Instagram)

9. ¿ALMA BOLLO TIENE PAREJA?

Alma Bollo sí tiene pareja, pero mantiene su identidad en reserva. En las redes sube imágenes con él, pero oculta su rostro.

10. SE LLEVA BIEN CON ANABEL PANTOJA

La joven mantiene una buena relación con su prima segunda Anabel Pantoja, quien estuvo en “Supervivientes 2022″.