El 2023 ha empezado con fuertes revelaciones en la farándula de México y todo gracias a unas recientes declaraciones de la cantante Julieta Venegas en el programa de YouTube de Yordi Rosado, en el que habló de su primer matrimonio con Álvaro Henríquez.

El hecho de conversar acerca de una relación anterior en una entrevista quizá no tenga mucho de llamativo o raro, pero en esta oportunidad sí que se sintieron esas dos cosas, pues la cantante habló sobre el porqué no funcionó ese matrimonio y lo que hizo su exesposo.

Y es que, según ella, el chileno Álvaro Henríquez la cambió por una actriz que había trabajado con él en un videoclip de la banda Los Tres, de la que él forma parte hasta la actualidad.

JULIETA VENEGAS DICE QUE SU EXPOSO LA CAMBIÓ POR OTRA

Para recordar este punto, primero hay que retroceder hasta el año 1998. Por aquella época, con 28 años de edad, ella se casó con Álvaro Henríquez, un chileno que es vocalista de la banda “Los Tres”.

De acuerdo a lo que mencionó en la entrevista con Yordi Rosado, se conocieron, se casaron y no se pusieron a pensar en dónde vivirían juntos, pues ninguno de ellos quería salir de su país, causando que al final se divorcien.

Sin embargo, ese no fue el único motivo por el que la cantante se separó de su entonces pareja. Y es que, según ella, su esposo la cambió por una actriz de un videoclip de una canción que él compuso para ella.

“Él me escribió una canción súper bonita que se llamaba ‘" target="_blank">No me falles’ que es hermosa. En el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quién él se enamoró y me dejó por esa actriz. En ese momento fue muy doloroso pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro”, comentó Venegas.

¿QUIÉN ES ÁLVARO HENRÍQUEZ?

Álvaro Henríquez nació en la ciudad de Concepción, ubicada en Chile, un 18 de octubre de 1969, por lo que en la actualidad tiene 53 años de edad. Desde muy joven quiso dedicarse a la música y toda su vida se preparó para ello.

Con solo 12 años de edad, ingresó al Conservatorio de su ciudad y de grande estudió Música en la Universidad de Concepción. En aquella época fundó varias bandas juveniles que no tuvieron mucho éxito y quedaron en el pasado.

El inicio de Los Tres

En 1982 se llegó a formar una banda de nombre Los Dick Stones, conformada por Roberto Lindl, Francisco Molina y él, obteniendo cierto éxito y reconocimiento local al tocar en bares, universidades y demás.

Tres años después, y con muchas ganas de crecer mucho más, el grupo musical se muda y empieza a radicar en Santiago. Eso no es todo, pues también se opta por un cambio de nombre y los tres muchachos comienzan a llamarse Los Tres.

Estando en Santiago, Álvaro Henríquez aprovecha su don para la actuación y participa en algunas obras teatrales y películas sin dejar de lado la banda y su amor por la música.

En los primeros años de la década de los 90, Los Tres sacan sus primeros discos, haciendo crítica a la política de su país y desde allí empiezan a afianzarse en el ambiente musical chileno.

Pero como bien dicen, nada dura para siempre y en el año 2000 la banda se separa tras realizar una gira de despedida

Los Pettinellis

Álvaro Henríquez se une con a Camilo Salinas, Nicolás Torres y Pedro Araneda en 2001 para formar una nueva banda, de nombre Los Pettinellis. Ese mismo año, sacan su primer disco y comienzan a triunfar

Con esta agrupación, Henríquez se hace más conocido a nivel internacional y hasta toca en Viña del Mar, pero en 2004 todo vuelve a llegar a su final cuando él expulsa de la banda a sus demás compañeros

También fue solista

Desde el 2004, Álvaro Henríquez probó suerte como solista, publicando un disco con su mismo nombre y sí le fue medianamente bien, hasta que una nueva oportunidad llegó a su vida.

El regreso

En 2006, la banda Los Tres decide volver a las andadas y unirse para volver a hacer música, lo cual ha durado hasta hoy en día, pues siguen realizando lo que más les apasiona.

Álvaro Henríquez es un músico muy exitoso en Chile (Foto: Álvaro Henríquez / Instagram)

DATOS PERSONALES DE ÁLVARO HENRÍQUEZ