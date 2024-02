El nombre de Ambika Mod está sonando por todos lados luego de que se anunciara que sería la protagonista de “One Day” (“Siempre el mismo día” en español), la nueva serie de Netflix que adapta el libro homónimo de David Nicholls. Aquí te cuento todo lo que debes saber sobre la actriz, si es que no la conocías.

Hay mucha expectativa en el programa británico, pues esta es la segunda adaptación que se hace de la novela romántica, mientras que la anterior fue una película de 2011, protagonizada por Anne Hathaway.

Quienes pudimos ver el filme (y nos disecamos de tanto llorar) sabemos lo que nos espera con esta nueva versión y, por lo menos yo, estoy lista para ver de qué forma nos van a sorprender. Por ello, aquí te presento a su nueva protagonista, quien dará vida a la soñadora Emma Morley. Antes de continuar, mira el tráiler de “One Day”.

1. ¿QUIÉN ES AMBIKA MOD?

La actriz británica, cuyo nombre completo es Ambika Bhakti Mod, nació en 1995 en Hertfordshire, Inglaterra, aunque su fecha exacta de nacimiento no se ha revelado. Más allá de su carrera en la actuación, Ambika también destaca como comediante y escritora.

A pesar de su nacionalidad británica, Ambika tiene raíces profundas en la India, ya que sus padres son inmigrantes de dicho país. Su herencia multicultural ha influido notablemente en su vida y carrera artística, agregando una riqueza y diversidad únicas a sus interpretaciones y creaciones.

2. DATOS DE AMBIKA MOD

Ambika Mod junto a Leo Woodall, su coprotagonista en "One Day" (Foto: Netflix)

3. AMBIKA MOD ESTUDIÓ EN LA MISMA UNIVERSIDAD QUE JULIA COPUS Y H.F.M. PRESCOTT

Ambika Mod tiene un pasado universitario muy distinguido. Estudió en St Mary’s College, parte de la Universidad de Durham en Inglaterra, donde se graduó con un Bachillerato en Estudios de Inglés. Durante su tiempo en Durham, Ambika descubrió su pasión por la actuación y la comedia mientras participaba en la Revue universitaria, incluso llegó a actuar en el prestigioso Festival Fringe de Edimburgo en 2015.

No es la única celebridad que ha salido de St Mary’s College. Entre sus exalumnas más reconocidas se encuentran H.F.M. Prescott, autora, académica e historiadora, y Julia Copus, poetisa y biógrafa. Además, la universidad ha dado cabida a otros nombres destacados como la política Jenny Willott y la presentadora de televisión inglesa Biddy Baxter. Todo un vivero de talentos.

4. LA PASIÓN DE AMBIKA MOD POR LA COMEDIA

La pasión de Ambika Mod por la comedia es innegable. Junto a Andrew Shires, formó el dúo Megan de HR, llevando su humor al escenario con gran éxito. Además, Ambika es una presencia habitual en el teatro de comedia improvisada The Free Association en Londres, donde despliega su talento y creatividad en cada actuación.

Sus inicios en el mundo de la comedia no fueron convencionales: mientras se abría camino en el mundo del espectáculo, trabajaba como asistente personal en Condé Nast durante el día, reservando las noches para seguir su pasión por la comedia. Este arduo equilibrio entre responsabilidades diurnas y sueños nocturnos refleja el compromiso y la determinación de Ambika en su búsqueda por hacer reír al mundo.

5. LOS PRIMEROS PAPELES DE AMBIKA MOD EN LA TELEVISIÓN

Se podría decir que la carrera de Ambika Mod recién está empezando, pues obtuvo su primer papel en la televisión hace relativamente poco.

En el 2019, interpretó a Sarah en un episodio de “The Mash Report” y, al año siguiente, también tuvo un rol secundario en “The B@it”.

6. AMBIKA MOD PROTAGONIZÓ “THIS IS GOING TO HURT”

Antes de “One Day”, Ambika Mod era reconocida por haber interpretado a la doctora Shruti Acharya, en la comedia médica “This is Going to Hurt”, que se emitió en el BBC One en el 2022.

Ambika Mod como la doctora Shruti Acharya en la serie británica "This Is Going To Hurt" (Foto: AMC Studios)

Compartió créditos con actores como Ben Whishaw, Alex Jennings, Harriet Walter y Hannah Onslow.

7. FOTOS DE AMBIKA MOD

Ambika Mod posó para la revista Grazia (Foto: Grazia)

