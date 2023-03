En las últimas horas, el nombre de Nacho Casano ha comenzado a ser tendencia en las redes sociales, pero no precisamente por una pelea con su novia Daniella Álvarez o algún secreto durante su estancia en “La casa de los famosos”. Resulta que los rumores de la paternidad del galán de telenovelas terminaron siendo confirmados nada más y nada menos que por Ana Clara Ciceri, su exnovia argentina.

Los últimos días de febrero dieron de que hablar en toda la farándula mexicana, sobre todo, luego de que una mujer llamada Ana Clara Ciceri irrumpiera en los principales medios de comunicación para hablar sobre el reconocido actor Ignacio Casano y el pequeño niño de 8 años que sigue desconociendo.

El romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano inició en "La casa de los famosos" (Foto: Había una vez una foto / Instagram)

Como era de esperarse, las noticias respecto a la paternidad de Nacho Casano se hicieron viral en redes, pues fue el propio actor quien dejó en claro a su novia Daniella Navarro que no había nada de que preocuparse ¿Se avecina el fin de su romance?

¿QUIÉN ES ANA CLARA CICERI, LA EXNOVIA DE NACHO CASANO?

En diálogo con el portal “TV Notas”, la mujer argentina de 40 años confesó ser la madre de José Ignacio Constantino , de 7 años, quien sería el hijo del galán de melodramas de ascendencia argentina que hoy reside en México.

También señaló que llegó a conocer a Casano por medio de las redes sociales mientras trabajaba como dueña de una conocida agencia de modelos. Tras enamorarse, deciden tener una relación abierta, pese a que se frecuentaban muy seguido hasta que terminó embarazada.

Luego de su estado de gestación, Ciceri le reveló a Casano que iban a ser padres, a lo que el actor le habría respondido con un semblante negativo. “Tengo 37 años, pero me da mucho miedo toda esta situación”.

Posteriormente a ello, el galán de “Mi marido tiene familia” habría estado dispuesto a ayudar a la mujer, e incluso, alega que dijo presente en el parto ya que fue él quien cortó el cordón umbilical.

La experta en modelaje señaló que el actor argentino no quiere reconocer a su pequeño hijo (Foto: Spoiler la casa de los famosos / Instagram)

Clara Ciceri, argentina de nacimiento al igual que el artista de televisión, indicó que a mediados de 2015 el actor le solicitó una prueba de paternidad debido al color de los ojos del niño.

“Aún así, sin ser reconocido ni aportes económicos, siempre tuvieron la posibilidad de ver al niño… Yo jamás te negué el niño. A veces para limpiarnos de nuestra irresponsabilidad salpicamos al otro, pero eso no es así. Es una historia que para mí es incómoda, que es muy dolorosa, es una historia real donde se me pidió una prueba de ADN y se me dejó en el hospital porque el niño tenía los ojos negros”, sostuvo.

El actor de 42 años posando junto a su presunto hijo (Foto: TVNotas)

¿QUÉ BUSCA LA EXNOVIA DE NACHO CASANO?

Finalmente, Clara añadió que no pretende involucrar judicialmente a Casano, pero que sí busca que se involucre más con su pequeño de cara a los próximos meses.“Que no lo niegue y que mi hijo tenga sus derechos de manera legal. No busco demandarlo, si hubiera querido, lo hubiera hecho hace años; solo quiero que le dé el apellido, tiempo y amor. Si estoy hablando ahora, es porque él me ha difamado diciendo que yo no le dejo ver al niño y porque los medios me han estado buscando”, dijo.

Sea como fuere, esperemos que por el bien del niño todo se llegue a un buen acuerdo. ¿Crees que Nacho asuma tal responsabilidad?