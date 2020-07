Ana Bárbara es una de las cantantes más queridas y populares de México, su música ha conquistado a toda América Latina ganándose el respeto del público. Es una mujer de armas tomar que vive con pasión cada capítulo de su vida, especialmente en el amor. Tras algunas decepciones en este campo, la intérprete de “Bandido” hoy vive un momento muy feliz pues anunció que se comprometió con su novio, Ángel Muñoz.

La noticia la compartió a través de su cuenta de Instagram. En la fotografía, Ana Bárbara luce sonriente y muestra el hermoso anillo de compromiso que le entregó su novio, Ángel Muñoz, 15 años menor que ella. Con un tierno mensaje, la cantante compartió su felicidad con sus cerca de 100 mil seguidores.

Ana Bárbara muestra el anillo de compromiso que le dio su novio Ángel Muñoz (Foto: Instagram)

“¡Dije que sí! Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas hoy les comparto mi alegría. Mi corazón dice que sí”, escribió emocionada la intérprete de “Lo busqué”.

Hasta el momento Ana Bárbara no ha compartido más detalles de cómo su novio le propuso matrimonio ni cuándo será la boda. Sin duda, esta noticia ha despertado el interés del público por saber quién es el hombre que le robó el corazón a la cantante de 49 años. Aquí te contamos quién es Ángel Muñoz y cómo es su relación con Ana Bárbara.

¿QUIÉN ES ÁNGEL MUÑOZ, EL FUTURO ESPOSO DE ANA BÁRBARA?

Ana Bárbara y Ángel Muñoz tienen una relación desde hace seis años . Aunque la pareja maneja su noviazgo con discreción, por lo que es muy raro ver publicaciones de ellos en sus redes sociales, podemos conocer algunos momentos que comparten en familia.

Ángel Muñoz es un empleado del gobierno de Estados Unidos. Es 15 años menor que Ana Bárbara y mantienen una relación estable y feliz desde hace ya seis años.

Ana Bárbara y Ángel Muñoz se conocieron cuando la artista se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos. De él se sabe que es considerado la figura paterna de los hijos de la cantante. En algunas imágenes, se ve a Muñoz con los hijos pequeños de Ana Bárbara, José María y Jerónimo. Parece que todos se llevan bien.

El hijo mayor de la mexicana, Emiliano, se graduó de la escuela secundaria este año. Muñoz estuvo allí para celebrarlo con el joven.

Ana Bárbara, su novio Ángel Muñoz y sus hijos pequeños (Foto: Instagram)

La pareja vive junta en California y como familia celebran las fiestas. Entre los puntos en común que tienen, además de sus ganas y de su energía, es la pasión de ambos por el ejercicio físico. Les encanta el deporte y lo practican asiduamente tal y fue precisamente en un gimnasio donde se dice que se conocieron, un flechazo inmediato que les unió para siempre.

Ana Bárbara, que es 15 años mayor que Ángel, ha contado anteriormente que su pareja prefiere la discreción, por lo que es raro que ambos posen juntos en redes sociales, sin embargo, el pasado 14 de febrero la cantante le dedicó un romántico mensaje donde se muestra agradecida por tenerlo en su vida.

Ángel Muñoz es el afortunado hombre que ha conquistado el corazón de la cantante, con quien sostiene una relación desde hace seis años (Foto: Instagram)

"Aunque desde muy niña creí en los ángeles siempre deseé toparme con uno que se convirtiera en un ÁNGEL GUARDIÁN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día. Aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar "mi corazón" que dice sí. ¡Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para todos estás presente!", se lee en su post.

Ana Bárbara tiene tres hijos: su primogénito Emiliano Gallardo Ugalde, hijo de Edgar Gallardo, José María Fernández Ugalde, fruto de su relación con José María Fernández “El Pirru”, quien fuera esposo de la fallecida actriz Mariana Levy, y el menor, Jerónimo Barba Ugalde, hijo del cantante Reyli Barba.

Se llama Ángel Muñoz, es un empleado del gobierno de Estados Unidos y la diferencia de edad no ha supuesto un problema para que su amor acabe en el altar (Foto: Instagram)

MÁS SOBRE ARTISTAS MEXICANOS