Hace unos días, el programa Hoy estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que Arturo Macías, quien es la voz oficial del matutino, fue denunciado por agredir sexualmente a la actriz Laura Pons hace seis años. Según la versión de la joven, ella lo conoció cuando su familia estaba pasando una crisis económica y el locutor de radio la apoyó con algunos productos, poco después la invitó a salir a comer, pero él cambió de planes y la llevó a un hotel.

“No quiero ir [le dije] y me sentí asustada. [En la habitación] se quitó la ropa (…), se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura’. Me metí con él porque me insistía. Estando ahí, se empezó a tocar. Salimos y había una cama donde me empezó a abrazar; luego sacó un condón y me dice ‘ahora sí, quítate todo’. No me quité nada”, contó la muchacha, que en aquella oportunidad tenía 17 años. Pero eso no fue todo, ya que ‘Turry’ le insistió y para convencerla prendió la televisión donde puso pornografía; y si bien, no logró penetrarla, le hizo sexo oral.

La actriz dijo que antes no levantó su voz porque al no ser conocida, pensó que nadie le iba a creer. (Foto: Laura Pons / Instagram)

Ahora, con 23 años, Laura está decidida a levantar una denuncia formal contra Macías, además que se armó de valor para confrontarlo. Un audio que difundió Ventaneando, donde ella hizo su denuncia, se escucha cómo lo encara, pero él en todo momento niega los hechos, incluso le dice que quizá se había confundido y se fue con otra persona. “El que nada debe nada teme, yo por eso estoy platicando, estoy abierto como quieran platicar o ¿te quieres hacer fama por mí?”, le indicó el locutor.

Debido a todo lo que se ha dicho estos últimos días sobre esta grave acusación, que ha llevado a la suspensión del locutor en el programa, te contamos quién es este personaje.

El locutor fue suspendido del programa Hoy, mientras se esclarezcan los hechos.(Foto: Arturo Macías / Instagram)

¿QUIÉN ES ARTURO MACÍAS?

Arturo Macías Attinger, más conocido como ‘Turry’, nació en Ciudad de México. Desde adolescente le llamaba la atención el mundo del entretenimiento, iniciando su carrera a los 14 años como asistente de producción, aunque después se enfocó en la locución radial.

Siguió Comunicación en la Universidad Latinoamericana, pero después se mudó por un breve tiempo al país de su madre, Zurich, donde estudió teatro y modelaje.

Él se casó en setiembre de 2019. (Foto: Arturo Macías / Instagram)

A su retorno al país azteca, trabajó en diversas estaciones de radio entre las que se encuentra 97.7 de Radio Centro, donde fue la voz oficial durante 17 años.

Gracias a su talento fue llamado a formar parte del programa Hoy, donde se encargaba de hablar en cada corte y anunciar a los invitados que aparecerían el regresar de las tandas comerciales.

Macías también incursionó en la televisión, llegando a ser conductor de “La vida es una canción”.

En su cuenta de Instagram, él tiene más de 26 mil seguidores, donde publica su día a día, tanto personal como profesional. Precisamente en esta red social, rechazó la acusación que le hizo la actriz Laura Pons, recibiendo el respaldo de varios seguidores.