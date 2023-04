A sus 82 años, Carlos Bonavides ha emprendido una búsqueda para encontrar a Aylín Fernanda, quien podría ser su hija biológica. El actor mexicano quiere encontrarse con la joven para hablar con ella y reconocerla de forma legal. Su intención es hacer las cosas bien y para eso ha recurrido a los medios de comunicación.

Según el actor que dio vida a “Huicho Dominguez” en la telenovela “El premio mayor”, la joven nació fruto de una relación fugaz que éste sostuvo con Carmen Barrera. El intérprete también ha manifestado que está dispuesto a hacerse una prueba de ADN y apoyarla en todo lo que sea necesario.

Carlos Bonavides tenía planeado viajar al norte del país para encontrarse con ella, pero no tuvo éxito en su misión. Y es que la joven no quiso encontrarse con él tal como lo habían pactado previamente. Ante esto, el actor mexicano pidió ayuda a los medios de comunicación para contactarla. ¿Quién es Aylín Fernanda? Aquí te lo contamos.

Desde la década de los 80's, Carlos Bonavides ha participado en diferentes ángulos de la actuación, desde el teatro, el cine, sobre todo las sexycomedias y la televisión (Foto: Carlos Bonavides / Instagram)

¿QUIÉN ES AYLÍN FERNANDA, LA HIJA NO RECONOCIDA DE CARLOS BONAVIDES?

Aunque se tienen muy poca información sobre la joven, se sabe que la supuesta hija de Carlos Bonavides nació en Tijuana, Baja California México. Ella tiene poco más de 20 años actualmente.

También se dio a conocer que Aylín Fernanda quiere convertirse en Médico, por lo que se encuentra preparándose para lograrlo.

En el 2020, Carmen Barrera, madre de Aylín Fernanda, conversó con el programa “Ventaneando” para hablar sobre su relación con Carlos Bonavides y las razones por las que no le reveló que estaba embarazada.

Aylín Fernanda es el nombre de la supuesta hija de Carlos Bonavides (Foto: Heraldo de México)

En aquel momento, Carmen Barrera pedía que Carlos Bonavides se acercara a su hija y convivieran con ella. La señora señaló que no pedía apoyo económico del actor, solo deseaba un acercamiento entre padre e hija.

Carmen Barrera contó que Aylín Fernanda es una joven muy responsable y “muy ocupada” ya que estudia y trabaja al mismo tiempo para así poder cumplir su sueño de ser médico.

Durante la entrevista también se mostraron algunas fotografías de Aylín Fernanda, quien tiene mucho parecido físico al popular actor. Cabe mencionar que la joven no ha dado ninguna declaración a los medios.

DATOS PERSONALES DE AYLÍN FERNANDA

Nombre de nacimiento: Aylín Fernanda.

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California, México.

Ocupación: estudiante.

Madre: Carmen Barrera.

¿QUIÉN DIJO CARLOS BONAVIDES SOBRE SU SUPUESTA HIJA AYLÍN FERNANDA?

Al no poder encontrarse con la joven, Carlos Bonavides pidió ayuda a los medios de comunicación para poder contactarse con Aylín Fernanda y reconocerla legalmente. El intérprete aclaró que tiene las mejores de las intenciones y cumplir con sus responsabilidades.

“Estuvimos en Mexicali, en Tijuana, en el Teatro principal. Inclusive puse a unas reporteras a buscarlas y el teléfono que yo tenía de ella pues no contestó. Tengo la mejor buena voluntad, no me siento decepcionado porque quiero cumplir con mi responsabilidad, pero estoy triste porque los chamacos no tienen la culpa de los errores de uno”, declaró el actor a los medios.