Aylín Mujica fue confirmada para la tercera temporada de “La casa de los famosos”, por lo que convivirá totalmente aislada del mundo exterior, siendo vigilada por cámaras y micrófonos las 24 horas del día y los siete días de la semana junto a un grupo de celebridades.

Anta a expectativa que ha generado su ingreso al reality de Telemundo, que arranca el martes 17 de enero de 2023 a las 7:00 p.m. (hora del Este), te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre ella, así que toma nota.

Aylín Mujica forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE AYLÍN MUJICA

Nombre completo: Aylín Mujica Ricard

Aylín Mujica Ricard Lugar de nacimiento: La Habana

La Habana Nacionalidad: Cubana

Cubana Cumpleaños: 24 de noviembre

24 de noviembre Año de nacimiento: 1973

1973 Edad: 49 años

49 años Instagram: @aylinmujic

2. LE ENCANTA EL BAILE DESDE PEQUEÑA

Cuando tenía ocho años y al sentir gran pasión por el baile, Aylin Mujica estudió danza folclórica, ballet clásico, coreografía y música en la Escuela Nacional de Ballet en su país natal.

La cubana es muy activa en sus redes sociales, donde sube videos e imágenes de su día a día (Foto: Aylín Mujica / Instagram)

3. INTERÉS POR LA ACTUACIÓN

Al cumplir 18 años ingresó al Instituto Superior de Artes donde estudió Arte Dramático y posteriormente estudió en la Escuela Internacional de Cine en La Habana, Cuba.

4. DEJA CUBA

El año 1992, Aylín Mujica deja Cuba y viaja a México para enrumbar su camino en el mundo del entretenimiento y empezó desde abajo.

5. TRABAJA EN COMERCIALES

Los primeros trabajos que obtuvo fueron como modelo de comerciales de televisión, así como de videoclips para algunos artistas.

6. POSA PARA REVISTA DE ADULTOS

Debido al atractivo físico que tenía fue invitada a posar desnuda para la revista española Interviú, así como la revista H para Hombres.

7. SE INICIA EN LA ACTUACIÓN

Para el año 2006, Aylín Mujica entra a trabajar a Telemundo en diversas telenovelas como “Marina” (2006), “Niños ricos, pobres padres” (2009), “Aurora” (2010), “Corazón valiente” (2012) y “Los miserables” (2014). Para 2018, aparece en Univision por primera vez en la telenovela “La bella y las bestias”. Destaca sus papeles como villana.

8. TAMBIÉN HIZO TEATRO Y CINE

En cine actuó en “Desde dentro” (2015), “A propósito de Alexa” (2007), “Mi amor secreto” (2006), “Los cómplices del infierno” (1995), “El castrado” (1995) y “El jinete de acero” (1994). En cuanto a teatro, obras como “Hijas de su madre” (2017), “Celia, el musical” (2016), “Obscuro total” (2014), “Manos quietas” (2012), “Drácula” (1999), “The Best Little Whorehouse in Texas” y “La Cenicienta”.

9. GANÓ VARIOS PREMIOS

Premios ACE

En 1996, en la categoría Revelación Latina del Año por “La dueña”.

Premios Sol de Oro

En 1996, en la categoría Actriz Juvenil Revelación por “La dueña”.

Premios ACE New York

En 1999, en la categoría Mejor actriz por “Señora”.

Premios Tu Mundo

En 2012, en la categoría Mejor Villana por “Corazón valiente”.

Cuando llegó a México, la carrera de la actriz despegó, en especial por sus papeles de antagonista (Foto: Aylín Mujica / Instagram)

10. ¿AYLÍN MUJICA TIENE PAREJA E HIJOS?

Aylín Mujica tiene una hija de nombre Violeta, quien nació el 6 de abril de 2010, fruto de su relación con el actor y cantante Gabriel Valenzuela, al que conoció en las grabaciones “Niños ricos, pobres padres” (2009). Ellos se casaron el 24 de septiembre de 2010 y se divorciaron a mediados de 2012.

11. LA VEZ QUE FUE SECUESTRADA POR UN TAXISTA

La actriz cubana Aylín Mujica se llevó el susto de su vida luego de haber sido secuestrada por varios minutos por un taxista cuando se disponía a ir al aeropuerto en México. “Tenía un vuelo que salía de México a las seis de la mañana, 6 y 25 para ser más exactos, y la persona que me iba a llevar no contestó porque era domingo. Entonces, yo me vi en la necesidad de pedir un transporte y no llegaba. Así que me fui a la calle por el nervio de no llegar y camino por una zona de la ciudad de México, cerca de Polanco, caminé como dos cuadras y agarré un taxi que había en la calle”, contó al programa “Suelta la sopa”.

Luego relató que una vez en la unidad, el conductor sacó una navaja y se la puso entre las piernas: “No te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero. Perdí mi trabajo y necesito dinero”. Como no contaba con mucho dinero, le dio lo que tenía, pero al no ser suficiente, el ladrón le pidió sus tarjetas y la llevó a sacar efectivo a varios lugares, luego fue liberada.