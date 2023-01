Con una gorra y gafas oscuras como parte de su sello personal, así se presenta siempre Bizarrap, el DJ y productor musical de las BZRP Music Sessions que tiene millones de reproducciones en YouTube. Gracias a su innegable talento es uno de los más solicitados en la industria, ya que ha participado con artistas de talla internacional como Nicky Jam, Anuel AA, Nathy Peluso, Residente, Shakira, entre otros.

Debido a que tiene un estilo gusta y pega en el público, te contamos quién es este personaje que llegó a ser nominado a un Premio Grammy Latino a Mejor Productor en 2021; así que presta mucha atención.

Es conocido por sus Bzrp Music Sessions, que graba con diversos artistas (Foto: Bizarrap / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE BIZARRAP

Nombre completo: Gonzalo Julián Conde

Gonzalo Julián Conde Lugar de nacimiento: Ramos Mejía, Buenos Aires

Ramos Mejía, Buenos Aires Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 29 de agosto

29 de agosto Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 24 años

24 años Instagram: @bizarrap

@bizarrap Youtube: @Bizarrap

Celebrando que Argentina es campeón mundial de Qatar 2022 (Foto: Bizarrap / Instagram)

2. INTERÉS POR LA MÚSICA

Desde que era muy pequeño, se interesó por la música, en especial por la electrónica; toda vez que a su padre le gustaba temas de Tiesto y Paul Van Dyk. A los 14 años, comenzó a estudiar solfeo (un método de entrenamiento musical utilizado para enseñar entonación con la voz durante la lectura de una partitura) y se matriculó en clases de piano. Lo tomó como un hobbie durante a su adolescencia, pero esto cambió al ingresar a la universidad.

3. ESTUDIÓ EN LA UNIVERSIDAD

Bizarrap cursó una licenciatura en Marketing en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), pero no la terminó porque decidió dedicarse por completo a la música, que era su pasión.

En un principio, contó que se dedicaba a la música como hobbie (Foto: Bizarrap / Instagram)

4. TRABAJÓ EN WARNER

En 2017, se le presenta la oportunidad de estudiar y trabajar en Warner. “Tenía 18 años. Pero aprendí mucho. Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije: ‘Está buena’, luego otra y dije: ‘Está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba marketing cerca de las oficinas y me preguntaron: ‘¿Che, no quieres trabajar acá?’. Y yo les dije: ‘Venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, señaló en una entrevista a El País.

5. APUESTA POR SALIR ADELANTE SOLO

Tras haber permanecido en Warner dos años, Bizarrap decide apostar por un trabajo individual y demostrar que también es talentoso, por lo que necesitaba más tiempo para crear sus clips. Se inició en el freestyle reuniendo a artista de dicho género para que se enfrenten, una vez que competían, los grababa y subió todo a YouTube.

Donde produce las canciones (Foto: Bizarrap / Instagram)

6. SU ÉXITO INICIA CON SESIONES PERSONALIZADAS

BZRP quería más, por lo que se reúne con raperos y empieza a grabar sesiones personalizadas que lo llevan a ser un poco más conocido en Argentina. La fama le llega en 2020 cuando grabó con Nicky Nicole, cuya canción se viralizó; después hizo lo mismo con Nathy Peluso, quien ya era reconocida en Latinoamérica y España, logrando entrar en las 100 canciones más escuchadas. Su carrera siguió en ascenso, logrando grabar con cantantes de la talla Nicky Jam, Anuel AA, Residente, Paulo Londra, Quevedo y muchos más.

7. NOMINADO A LOS GRAMMY LATINOS

El talento de Bizarrap lo ha llevado a ser nominado en 2021 a los Premios Grammy Latinos en cuatro categorías: Mejor fusión o interpretación urbana, “Mejor canción rap/ hip hop, Mejor artista nuevo y Productor del año.

8. ¿BIZARRAP TIENE PAREJA?

Se desconoce si Bizarrap tiene pareja, toda que él mantiene en estricto privado su vida sentimental.

BZRP Music Session #53 con Shakira (Foto: Bizarrap / Instagram)

9. BIZARRAP SIN GAFAS

Aunque BZRP siempre ha aparecido con gafas y nunca deja ver su rostro, hubo ocasiones, muy pocas, en las que se dejó ver el rostro.