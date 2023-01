Desde el mes de diciembre de 2022, la relación entre la influencer conocida como Yeri Mua y Brian Villegas llegó a su final en medio de un gran escándalo que remeció las redes sociales en México, pues ello dio inicio a una serie de acusaciones que se mantienen hasta ahora.

Según la joven veracruzana, el noviazgo se terminó por una infidelidad de Villegas, la cual fue aceptada por él mismo y pidió las disculpas del caso, aunque ello ya no sirvió para nada, pues el romance entre ellos llegó a su final de forma definitiva.

Conforme pasaron los días, la misma chica reveló que su exnovio le debía mucho dinero y que no le pagaba. Por su parte, el “Paponas” usó sus perfiles sociales para pedirle a su ex que no lo siga criticando de manera pública, pues la gente se lo tomaba personal.

Evidentemente, los problemas siguieron, pero a finales del 2022 se llegó a una aparente calma, pues se creía que el joven ya había saldado su deuda. Sin embargo, los dos siguieron hablando del tema en enero.

Yeri Mua cuando era pareja de Brian Villegas (Foto: Yeri Mua / Instagram)

¿QUIÉN ES BRIAN VILLEGAS?

De este joven no se conoce mucha información sobre su vida personal, pero se sabe que ha sido el novio de Yeri Mua por un poco más de dos años, los cuales no habrían sido muy buenos que digamos.

Al finalizar su relación en diciembre del año pasado, la influencer acusó a su expareja de haberla violentado física y emocionalmente, lo cual fue confirmado por otros tiktokers que presenciaron ciertas escenas agresivas por parte de él.

Otro detalle que es público acerca de su vida es que también incursiona en las redes sociales como influencer, pues tiene una cuenta de Instagram con más de 1,2 millones de seguidores.

Así mismo se describe como un creador de contenido en YouTube, aunque no sube videos a dicha plataforma desde enero del año pasado, por lo que ya habría dejado esa faceta. Por lo general, acostumbraba a subir videoblogs.

Por si fuera poco, también es empresario, ya que colocó algunos restaurantes en México, que no le habría generado mucho éxito, ya que se vio en la obligación de pedirle dinero a Yuri Mau cuando aún eran pareja.

FOTOS DE BRIAN VILLEGAS

Brian Villegas es exnovio de Yeri Mua (Foto: Brian Villegas / Instagram)

YERI MUA MUESTRA PRUEBAS DE LAS AGRESIONES DE BRIAN VILLEGAS

Cansada de todo el problema que se ha generado en las últimas semanas y con muchas lágrimas en su rostro, la influencer Yeri Mua volvió a hablar al respecto, pero esta vez de una manera distinta, ya que decidió enseñar las que, presuntamente, son pruebas sobre la violencia que vivió en su relación con Brian Villegas.

En una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Facebook, la joven veracruzana enseñó su chat de Whatsapp con su exnovio, exactamente en una parte en la que “El paponas” asegura haberla agredido con unas cachetadas, pero no con golpes de puño.