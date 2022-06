El sábado 26 de junio se celebró la marcha del orgullo LGBT+ alrededor del mundo y muchos artistas salieron a las calles a celebrar esta fecha de diversidad. En México, una de ellas fue Camila Araiza, la hija del presentador Raúl ‘El Negro’ Araiza.

La joven aprovechó esta ocasión para hacer un anuncio muy importante en sus redes sociales, al declararse como pansexual y presentar a su novia de manera pública. En ese sentido, a continuación, conoce quién es Camila Araiza, la hija de Raúl Araiza que se dedica a la fotografía de manera profesional.

¿QUIÉN ES CAMILA ARAIZA?

Camila Araiza es una joven fotógrafa de 25 años que se presenta en el colectivo Piel Canela como “facilitadora de procesos con cacao y movimiento consciente”.

“Me considero un alma libre reencarnada en esta experiencia humana aprendiendo a navegarla más suave y en compañía. Inevitablemente nómada, deseando crear con mi expresión más real y cruda; Me llenó de la fotografía / videografía y documentalismo, producción, organización, diseño creativo, danza, ceremonias y talleres”, se lee en su descripción.

En sus redes sociales, ella tiene una presencia activa y se define como una persona “en busca de todas las maneras posibles de sentir”. Además, tiene una cuenta en Instagram con todos sus proyectos fotográficos que está punto de alcanzar los 3 mil seguidores.

La joven mexicana también ha incursionado brevemente en la actuación y ha participado en el cortometraje “Almas fugaces”.

La joven mexicana se dedica a la fotografía (Foto: Camila Araiza / Instagram)

DATOS PERSONALES DE CAMILA ARAIZA

Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1996

27 de noviembre de 1996 País de nacimiento: México

México Edad: 25 años de edad

25 años de edad Signo zodiacal: Sagitario

LA FAMILIA DE CAMILA ARAIZA

Camila Araiza es una de las herederas de una de la más queridas ‘celebs’ de México. Ella es la hija mayor del famoso el conductor del programa “Hoy”, Raúl ‘El Negro’ Araiza Herrera. Su madre es Fernanda Rodríguez y su hermana se llama Roberta.

La joven es muy cercana a su padre y así lo demuestra en las constantes fotografías que ambos comparten desde sus plataformas oficiales.

CAMILA ARAIZA SE DECLARA PANSEXUAL

El pasado sábado 26 de junio se realizó la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México y muchas personalidades aprovecharon para acudir a celebrar ese día en las calles. Una de estas fue Camila Araiza, quien aprovechó el momento para declararse públicamente como pansexual y presentar a su pareja, la modelo Camila Solórzano Arouesty, en las redes sociales.

“Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO!!!! Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme!!! Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo!! Qué todo me lo debo a mi porqué ese es el amor propio y esa es mi misión más grande”, se lee en el extenso texto que publicó la joven.

Tras este mensaje, la fotógrafa recibió muchas reacciones y mensajes de apoyo en su cuenta de Instagram. Sin duda, un momento muy especial para ella.

CAMILA ARAIZA EN INSTAGRAM