Stephanie Salas volvió a estar en boca de todos luego de que se ventilara su nuevo romance con Humberto Zurita, por lo que su vida personal quedó al descubierto nuevamente, incluidas sus propias hijas Michelle Salas y Camila Valero.

De ellas, Michelle Salas es la más conocida, pues además de ser hija de Luis Miguel tiene una carrera como modelo e influencer. Sin embargo, ahora salieron a la luz más detalles de Camila, quien, pese a tener un perfil más bajo, destaca por su belleza y su talento para la actuación. ¿Qué sabemos exactamente acerca de Camila Valero?

1. DATOS PERSONALES DE CAMILA VALERO

Nombre de nacimiento: Camila Valero Salas

Lugar de nacimiento: Ciudad de México (México)

Nacionalidad: Mexicana

Cumpleaños: 7 de enero

Año de nacimiento: 1997

Edad: 26 años

Instagram: @_camilavalero

TikTok: @_camilavalero

Twitter: @_camilavalero

Stephanie Salas junto a sus hijas Michelle y Camila. (Foto: Instagram Camila Valero)

2. ¿QUIÉN ES CAMILA VALERO?

Camila Valero es hija de la modelo Stephanie Salas y Pablo Valero, guitarrista de la agrupación “Santa Sabina”. Además, hermana menor de Michelle Salas. Desde muy pequeña decidió seguir el camino de la actuación, en el cual demostró talento y fue convocada a “Bizbirije”, el programa infantil transmitido en el canal 11.

3. LA ACTUACIÓN, SU GRAN PASIÓN

Con mayor experiencia en las tablas, Camila confirmó que esa era su auténtica vocación y decidió estudiar teatro en Nueva York, gracias a lo cual pudo integrarse a los elencos de “Dos veces tú” y “Perfectos desconocidos”.

4. SU TALENTO LA LLEVÓ A LAS GRANDES PRODUCTORAS

La hermana de Michelle Salas ha logrado un reconocimiento en la industria del entretenimiento, por lo que fue llamada a proyectos para plataformas de streaming como Netflix y Amazon: “El refugio”, “Desenfrenadas” y “Mala Fortuna”, en la que comparte créditos con su abuela Sylvia Pasquel.

5. CAMILA VALERO MUESTRA SU LADO SEXY

Pese a que no es tan cercana a los reflectores, Camila también sale lucir su lado más sexy y así lo demostró en una sesión de fotos a la que fue invitada junto a su madre Stephanie y su hermana Michelle. En ella deslumbró con vestido de verano que tenía escote en la espalda y otro frontal que mostró su atractivo abdomen.

6. CAMILA Y LA GRAN LECCIÓN DE SU MADRE STEPHANIE SALAS

En una entrevista con la revista Marie Claire, Camila Valero reveló su especial cercanía a su madre y cómo sus consejos la guiaron a lo largo de su vida. “[Mi mamá es] Mi estrella de Belén, la estrella que me guía”, inició.

“Me enseñó mucho a no rendirme con las cosas, me acuerdo que de chiquita, siempre me inundaba el miedo y crecí siendo muy tímida, era algo que me costaba, mi mamá me decía ‘no te rindas”, agregó.