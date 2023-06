Carlos Adyan es una de las figuras más conocidas de su generación en televisión de habla hispana por su destacada labor en la conducción del programa “En casa con Telemundo”.

“[Conducir un programa como “En casa con Telemundo”] era un sueño [para mí]”, admitió el joven host puertorriqueño en una nota que le hiciera el creador de contenido dominicano Jey Nel.

¿CUÁL ES LA CLAVE DEL ÉXITO DEL PRESENTADOR DE TV CARLOS ADYAN?

La carrera de Carlos Adyan ha ido en franco crecimiento y, sin duda, el principal motivo de su éxito es lo natural y auténtico que se muestra frente a cámaras y en la interacción con el público.

“Yo creo que el mayor reto de cualquier conductor es ser uno mismo y yo, afortunadamente, soy una persona muy segura de mí misma. Soy una persona que no me reservo mis opiniones y trabajo en una empresa y vivo en un país que es libre de expresión, entonces yo siento que eso también nos permite cuando tenemos esas herramientas fundamentales expresarnos libremente. En mi caso no he ocultado nunca de dónde vengo, no he ocultado nunca qué pienso sobre la vida, cada tema que quiero opinar opino libremente”, declaró en la conversación para la plataforma digital.

La popularidad de Adyan se refleja en las redes sociales, donde, por ejemplo, tiene medio millón de seguidores en Instagram, espacio en donde demuestra disfrutar su ocupación. “Yo no siento que trabajo… A mí a veces hasta me cuesta pedir días de vacaciones. La gente verá mucho viaje pero es parte de mi trabajo”, indica.

Parte de su buen momento también tiene que ver con el lado sentimental, pues el presentador de Telemundo vive una feliz relación con Carlos Quintanilla, quien se ha convertido en su motivación para seguir creciendo profesionalmente.

Carlos Adyan comparte sus experiencias con su novio Carlos Quintanilla en redes sociales (Foto: Carlos Adyan / Instagram)

CARLOS QUINTANILLA, EL NOVIO QUE INSPIRA AL PRESENTADOR DE TV CARLOS ADYAN

Carlos Quintanilla Sakar es un escritor y guionista -iniciado a los 16 años- que llegó al puesto de Vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica. Asimismo, se encarga de la programación de ficción en español de SPT

En su hoja de vida se encuentra también un paso por Telemundo Streaming Studios y ser el creador de series como “Control Z” (Netflix), “Mujeres Asesinas” (Televisa), “Rosario Tijeras” (SPT) y “Armas de mujer” (HBO Max y Peacock).

Carlos Adyan de viaje junto a su pareja Carlos Quintanilla (Foto: Carlos Adyan / Instagram)

La pareja estuvo de paso por Turquía en marzo de 2023, lugar del mundo donde mostraron amor y complicidad, según se puede ver en las imágenes de su cuenta de Instagram. Allí pudieron visitar la emblemática región de Capadocia.

Adyan se muestra orgulloso de la relación y respondió contundente a la crítica de una seguidora. “Por eso habemos tantas mujeres que no encontramos novio. Qué desperdicio”, escribió la internauta en una foto de la pareja, a lo que Carlos respondió: “No me vengas a culpar de tus problemas”.