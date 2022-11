El año 2017 fue la última emisión de uno de los reality más populares de España, nos referimos a “Gran Hermano”, que en aquella ocasión cambió ligeramente de nombre por “Gran Hermano Revolution”. El fin del programa, que duró 18 temporadas ininterrumpidas desde que se inició en 2000, llegó luego de que Carlota Prado, una de las participantes, acusó a su compañero José María López de abusar sexualmente de ella cuando estaban concursando.

Debido al escándalo que se armó y la salida de los anunciantes, Mediaset decidió adelantar el final del espacio televisivo, que llegó solamente a 88 días. Mientras tanto, una batalla legal se iniciaba a raíz del mediático caso, cuyo juicio continúa hasta la actualidad.

Ante el revuelo que provocó la acusación de violación, te contamos quién es la modelo que decidió no callar y dar la cara.

1. DATOS PERSONALES DE CARLOTA PRADO

Nombre completo: Carlota Prado

Carlota Prado Lugar de nacimiento: Málaga

Málaga Nacionalidad: Española

Española Año de nacimiento: 1993

Carlota Prado destacó en el programa "Gran Hermano Revolution" por ser frontal y directa (Foto: Mediaset)

2. SUS PRIMEROS AÑOS

Aunque Carlota Prado nació en Málaga, su familia la llevó a los dos días de vida a la localidad de Estepona, de donde son sus padres, donde creció.

3. ¿EN QUÉ TRABAJÓ ANTES DE SER CONOCIDA?

Ella trabajaba en la discoteca Ópera de Marbella guiando a los clientes a sus respectivas mesas. Luego fue directora del centro de diversión nocturno Malavida, también en la misma zona.

4. DE CARÁCTER MUY FUERTE

Prado dio a conocer que tiene carácter fuerte y puede reaccionar a cualquier situación; además, por las cosas que ha vivido, considera que alcanzó bastante madurez.

5. A VECES SE CREE SUPERIOR

Durante su video de presentación a “Gran Hermano Revolution”, Carlota reconoció que en varias ocasiones se cree superior al resto. Contó orgullosa de que fue campeona de ajedrez en Andalucía cuando era niña.

6. SU INGRESO A “GRAN HERMANO REVOLUTION”

Ingresó el 19 de septiembre de 2017 a la decimoctava edición de “Gran Hermano” junto a otras veinte personas. Durante su paso por el reality, tuvo una romance con el agricultor José María López, quien meses después, el 3 de noviembre, abusó sexualmente de ella tras una fiesta que se organizó entre los participantes en los que hubo bebidas alcohólicas. Ante los hechos, el programa decidió expulsarlo definitivamente, mientras que la joven, que aquel entonces tenía 24 años, dejó s puesto unos días y cundo regresó fue nominada y expulsada.

7. CARLOTA PRADO DENUNCIA LA VIOLACIÓN

Carlota Prado y la productora del programa Zeppelin TV, así como Mediaset España anunciaron que habían denunciado a José María López por abuso sexual. En 2019 se filtró un video por parte de El Confidencial donde se ve a la joven sufrir un ataque de ansiedad luego de ver las imágenes de la violación, algo que fue cuestionado por los medios y la audiencia.

8. ACUSA DE MEDIASET DE QUERER OCULTAR LO QUE OCURRIÓ

Cuando la muchacha vio las imágenes sin apoyo psicológico, se escuchó que alguien del equipo le decía que lo mejor para ambos era que el tema no debía trascender, algo que la incomodó y salió a señalar que le ofrecieron 25.000 euros para ayudarla y mantener en reserva todo.

9. PIDE JUSTICIA

En febrero de 2020, se pedía una pena de siete años de cárcel para José María López y una reparación civil de 100.000 euros por daños moral. Asimismo, a la productora también se le solicitaba ese mismo monto, pero no fue escuchada en aquel momento.

“No entiendo que soliciten tan solo 6.000 euros de indemnización, 12.000 en total teniendo en cuenta lo que le piden también a la productora, cuando el premio del reality ya era de 300.000 euros y me han violado en una casa con más de 200 cámaras. Es inadmisible. No se trata de lo que me acuerde o no porque está grabado”, dijo. El caso continúa.