Raúl Méndez y Carmen Muga se casaron a inicio de noviembre de 2022 en las paradisiacas playas de Mazatlán, en el mismo lugar donde el actor le propuso matrimonio hace tan solo unos meses. Fernanda Castillo, su pareja Erik Hayser, Ana Serradilla, Thali García, Carlos Ferro, Mara López, Leonardo Alvarez y Toño de la Vega fueron algunas de las personalidades que acompañaron a la feliz pareja en esta romántica ceremonia.

Fue a través de las redes sociales donde los ahora esposos compartieron detalles de su boda. Fotos, videos inundaron el perfil del actor que interpretó a ‘Chacorta’ en “El señor de los cielos” y de la actriz española que se hizo conocida en esta parte del mundo por su papel de Alba en la nueva versión de “La madrastra” de Univision. En el material compartido, los fuegos artificiales, la música de banda y la decoración fueron lo que llamaron la atención.

Carmen Muga saltó a la fama internacional, por su papel de Alba Bermejo en “La madrastra”, ella una española que salió de su casa muy joven y se enamoró de un tipo que terminó prostituyéndola y obligándola a robar. Durante su estancia en la prisión se hizo muy amiga de Marcia (Arámbula), quien la recibe en México y le da trabajo. Conoce más de la actriz, a continuación.

Carmen Muga junto a Raúl Méndez en el día de su boda (Foto: Carmen Muga / Instagram)

¿QUIÉN ES CARMEN MUGA?

FICHA PERSONAL DE CARMEN MUGA

Nombre completo: Carmen Muñoz Galindo

Lugar de nacimiento: Manilva, Málaga, España.

Fecha de nacimiento: 20 de diciembre de 1991

Nacionalidad: española

Signo: Sagitario

Ocupación: Actriz, modelo y presentadora de TV

Esposo: Raúl Méndez

Cuenta de Instagram: Carmen Muga

Carmen Muga hizo su debut actoral en la película “Weekender” de 2011; sin embargo, es mejor conocida por interpretar a Tania en el thriller “El Cerro de los Dioses” en 2018. También apareció en “Smurf Movie”, “Cuestión de Suerte” e “Invictus: El Correo del César”.

No obstante, la actriz de origen español ha logrado la fama internacional a partir de su papel de Alba en la nueva versión de “La madrastra”, telenovela que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, y que es protagonizada por Aracely Arámbula.

Carmen Muga el día de su boda (Foto: Carmen Muga / Instagram)

¿Cómo llegó a la actuación?

En una entrevista, la actriz confesó que comenzó haciendo teatro en un grupo local de su pueblo cuando apenas tenía 5 años. Mucho tiempo después, a los 17 años, fue seleccionada para protagonizar una película, pero por mala suerte, se quedaron sin presupuesto a mitad de la producción, y nunca llegó a ver la luz. Pese a ello, este episodio le hizo ver que quería dedicarse a la interpretación.

Cabe mencionar que después de esta experiencia, Carmen Muga se mudó a Madrid para formarse como actriz, en la capital española llevó un diplomado en interpretación, además hizo cursos específicos de voz, interpretación ante la cámara, teatro musical. De acuerdo con la interpreta, la actuación, es una profesión donde nunca puedes dejar de formarte.

¿Cómo es su vida en México?

Un día Muga hizo maletas y decidió salir de un país donde llegó a ser discriminada. “En España no me daban castings, ni siquiera me daban oportunidad porque tengo un tipo latino, entonces pasaba algo muy rara porque para España no parezco española”, confesó en TVyNotas.

Por consejos de una amiga, se mudó a México y dos meses ya había conseguido su primera oportunidad en televisión. “Ahora ya considero que México es mi país, me casé con un mexicano y mis hijos serán mexicanos. Me siento mexicana, porque creo que uno no es solamente del lugar donde nace, sino de donde se siente”, agregó.