El famoso boxeador Saúl “Canelo” Álvarez volverá a enfrentarse este sábado 17 de septiembre a Gennady Golovkin en Las Vegas, en lo que será el cierre de una fantástica trilogía de combates entre dos de los principales exponentes mundiales de este deporte.

Además de ser una pelea, un evento de tan gran magnitud siempre tiene un show brutal de por medio y, como se ha hecho una costumbre, antes de iniciar la contienda se entona las notas del Himno Nacional en la voz de algún cantante.

Por ejemplo, en el pasado “Canelo” ya había contado con la presencia de Pepe Aguilar, así como su hija Ángela, Carlos Rivera, Paty Cantú, Fher de Maná, entre otros.

Es por ello que en las últimas semanas se estuvo hablando acerca del tema. Incluso, uno de los rumores apuntaban a que el Grupo Firme sería la banda seleccionada para esa responsabilidad, pero eso fue descartado a causa de los compromisos pactados de Eduin Caz y compañía.

En su búsqueda por encontrar a un artista que cante el Himno Nacional de México, el equipo del boxeador mexicano seleccionó a Carolina Ross, quien tendrá la labor de impregnar el patriotismo en las tribunas y en las personas en sus hogares.

Carolina Ross fue la elegida para cantar el Himno Nacional de México en la próxima pelea de "Canelo" Álvarez (Foto: Carolina Ross / Instagram)

CAROLINA ROSS CANTARÁ EL HIMNO NACIONAL DE MÉXICO EN LA PELEA DE “CANELO” ÁLVAREZ

A través de sus cuentas de redes sociales, la joven cantante reveló a sus fanáticos y al mundo entero que ella había sido seleccionada para cantar el Himno Nacional de México en la pelea entre “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin.

Además, comentó que es un sueño cumplido para ella porque siempre quiso hacerlo porque representa un gran orgullo entonar esas notas musicales que tanto representa para su bello país.

“Yo creo que como cantante y como mexicana, el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y que privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país. Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón. No se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, no me la creo”, comentó Carolina Ross en un video que publicó en su cuenta de Instagram y Twitter.

Eso sí, deberá tener nervios de acero para evitar un error. Y es que varios cantantes han tenido fallos cuando han cantado el Himno Nacional de México en eventos tan importantes y delante de decenas de miles de fans.

ALGUIEN PELLÍZQUEME 🥺!!!!

Gracias gracias gracias @canelo por creer en el sueño de esta servidora 🙏. pic.twitter.com/EmFaQPsprc — Carolina Ross (@carolinaross) September 8, 2022

¿QUIÉN ES CAROLINA ROSS?

Si bien no es alguien reconocida a nivel mundial, Carolina Ross es una artista con muchos fanáticos en México y que cada vez se hace mucho más famosa gracias a sus canciones, presentaciones y manera en la que interpreta sus canciones.

Carolina Ross, actualmente tiene 26 años y es natural de Sinaloa, donde empezó a forjar su sueño de ser una cantante profesional y brillar con luz propia sobre los escenarios más importantes, hecho que pudo cumplir hace unos años.

Y es que ella, en 2013, fue parte del programa “La Voz México”, show en el que empezaría a ganarse un poco de fama, pues era su primera aparición en la televisión.

Aunque no logró quedarse con el primer lugar de aquella temporada —se ubicó en la tercera posición—, decidió perseguir sus objetivos y dio inicio a su carrera musical.

Con el pasar de los años, ha superado el millón de reproducciones en la plataforma de Spotify, mientras que en su canal de YouTube ya tiene más de 3 millones de seguidores.

Algunas de sus canciones más escuchadas y famosas son “Me vas a extrañar”, “En Peligro de extinción”, “Decide qué somos”, etc.

En su cuenta de Instagram, a la que puedes acceder haciendo clic aquí, tiene cerca de 1.5 millones de seguidores, demostrando que es alguien en ascenso en el plano artístico y que no es para nada alguien improvisado en lo que más le gusta hacer.