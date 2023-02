Joe Goldberg está de regreso, aunque en esta cuarta temporada de “You” tratará de comenzar una nueva vida con otra identidad: Jonathan Moore, un profesor universitario que reside en Londres; pero las cosas no saldrán como los había planificado, pues deberá lidiar con un misterioso asesinato y con Eat the Rich Killer, quien conoce su pasado y parece muy interesado en explotarlo. Como en todo inicio de temporada, nuevos rostros aparecen en la trama, siendo el de Charlotte Ritchie el que ha captado la mayor atención.

Ella da vida a Kate, la directora de una galería de arte que es “temiblemente inteligente, independiente, suspicaz e inmensamente leal a sus amigos”, de acuerdo con la descripción de Netflix. Debido al importante rol que desempeñará, te damos a conocer quién es la actriz y lo que se sabe sobre ella.

Kate prefiere los “arreglos” antes que el amor (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE CHARLOTTE RITCHIE

Nombre completo: Charlotte Anne Ritchie

Charlotte Anne Ritchie Lugar de nacimiento: Londres

Londres Nacionalidad: Británica

Británica Cumpleaños: 29 de agosto

29 de agosto Año de nacimiento: 1989

1989 Edad: 33 años

33 años Estatura: 1.70 m

2. QUIÉN ES CHARLOTTE RITCHIE?

Charlotte Ritchie es una actriz que se hizo conocida por sus papeles de Alison en “Ghosts”, Oregon en la comedia “Fresh Meat”, Hannah en “Siblings”, Alison en “Dead Pixels”, Barbara Gilbert en el drama de la BBC “Call the Midwife” y George en “Feel Good”. Ahora forma parte de la cuarta temporada de “You” como Kate.

Cuando Charlotte Ritchie posó en la alfombra roja a su llegada para asistir a los Premios Laurence Olivier 2017 en Londres el 9 de abril de 2017 (Foto: Justin Tallis / AFP)

3. ¿POR QUÉ CHARLOTTE RITCHIE NO QUERÍA VER “YOU”?

La actriz Ritchie reveló que la primera vez que intentó mirar “You”, ni bien inició se rehusó a verla por completo porque no le gustó la trama en ese momento. “Yo diría que soy una observadora de televisión bastante inconsistente y siempre tengo que encontrar el programa adecuado para el estado de ánimo en el que estoy. Cuando la vi por primera vez, creo que estaba buscando algo para ver que me hiciera sentir bien. Yo estaba como: ‘¡Este tipo es un asqueroso!’. Y fue eso (…)”, dijo en una entrevista a Vogue.

4. ENTONCES, ¿CÓMO HIZO LA AUDICIÓN PARA “YOU”?

En la misma entrevista, Charlotte Ritchie contó que cuando le propusieron que audicionara para “You”, estaba indecisa debido a su agenda, pero cuando por fin se decidió a hacer el casting, pudo ver algunos episodios para tener una idea de lo que se venía. “De hecho, solo lo hice por primera vez la semana pasada. No quería obsesionarme hasta el punto de no ser capaz de ser normal con Penn; y, además, no quería saber mucho sobre este personaje porque Kate no sabe nada sobre este tipo (…). Me alegro de haber esperado”, indicó el 8 de febrero de 2023.

5. APARECIÓ EN “HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO”

La primera aparición que Charlotte Ritchie tuvo en un largometraje fue en “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005). En la película, ella está presente en la misma clase de Defensa contra las Artes Oscuras, donde están los protagonistas; específicamente, era una estudiante de Slytherin.

Charlotte Ritchie en "Harry Potter y el cáliz de fuego" (Foto: Heyday Films / Patalex IV Productions)

6. CHARLOTTE RITCHIE TAMBIÉN ES CANTANTE

Charlotte Ritchie también es cantante. Formó parte del grupo cruzado de música clásica británica All Angels, que estuvo activo de 2006 a 2011. Su repertorio abarcaba música clásica, coral, ópera y pop.

7. SU HERMANO TAMBIÉN ES CANTANTE

La actriz tiene un hermano que también es compositor y cantante como ella. Su nombre es Luke, con quien ha colaborado y ha subido a YouTube algunos temas que han interpretado juntos. Él continúa en la industria musical, mientras que Charlotte está enfocada en la actuación.

8. ¿DÓNDE ESTUDIÓ?

Charlotte Richie asistió a la James Allen Girl’s School en Dulwich y como anhelaba convertirse en actriz se unió al British Youth Music Theatre.

9. ESTUDIÓ PARA SER PROFESORA

Ingresó a la Universidad en Bristol, donde pensaba formarse como profesora, por recomendación de su padre, quien le dijo que debía tener un respaldo en caso la actuación no funcionara en su vida.

La vez que Charlotte Ritchie asistió al estreno mundial de Elfie Hopkins en el centro de Londres el 16 de abril de 2012 (Foto: Miguel Medina / AFP)

10. LA VEZ QUE SE LE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE SU VIDA

Cuando cursaba el último año en la universidad, Charlotte Richie se le presentó una gran oportunidad, pues audicionó y consiguió un papel para la comedia estudiantil de Channel 4, “Fresh Meat”.

11. HIZO CINE Y TELEVISIÓN

Richie actuó en películas para la pantalla grande como “Las puertas abiertas” (2004), “El retrato” (2014), “Hombre de la hora” (2018) y “Repetir” (2021); mientras que en televisión estuvo en “Carne fresca” (2011-2016), “Hermanos” (2014-2016), “Criado por lobos” (2016), “Fantasmas” (2019-presente), “Sentirse bien” (2020-2021) y “Grantchester” (2022), entre otras producciones.

12. PRESTÓ SU VOZ PARA VIDEOJUEGOS

Charlotte Ritchie puso su voz para dos personajes de videojuegos: “Capítulos de Dreamfall” (2014-2016) como Zoë Castillo y “Valientemente por defecto II” como Gloria.