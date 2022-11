Recientemente, Christina Rapado ha vuelto a ser el centro de la conversación luego de arremeter contra su prima, Pilar Rubio, quien forma parte del conocido programa español, “El hormiguero”.

Con motivo de la promoción de su disco navideño, la cantante dio una entrevista al show de Telecinco, “Socialité”, donde le preguntaron acerca de su relación con la esposa de Sergio Ramos.

Rapado fue muy contundente con su respuesta y aseguró que la conductora se habría “portado como una cerda” con ella. Según relata, cuando Rubio inició su carrera como figura pública no habría querido ser relacionada con su prima.

“Intenté hablar con ella, pero nunca tuve respuesta”, explicó.

Christina Rapado en el programa español "Socialité" (Foto: Telecinco)

¿QUIÉN ES CHRISTINA RAPADO?

Christina Rapado es una actriz, cantante y presentadora de televisión española.

Saltó a la fama a inicios del 2000, debido a su extrovertida personalidad y su costumbre de hablar sin pelos en la lengua.

LA CARRERA EN LA TELEVISIÓN DE CHRISTINA RAPADO

Empezó participando en programas de entretenimiento del momento, como “Crónicas Marcianas”, “La Noche por Delante”, “El Puente”, y “Moros y Cristianos”

Como presentadora de televisión, Christina Rapado fue una de las conductoras de “En el candelabro” en 1999 y en “Sola en Marbella” en el 2003. Este último fue producido por Pepe Pernia y Julián Muñoz.

CHRISTINA RAPADO INCURSIONÓ EN LA MÚSICA

Dado el éxito que estaba teniendo en esa época, Christina Rapado decidió que el cielo era el límite e incursionó también en la industria musical.

Hasta el momento, ha lanzado 14 álbumes y 64 canciones independientes. Algunos de sus temas más populares son “No te confundas”, “Massielízate” y “A quién le importa”.

LAS PAREJAS QUE HA TENIDO CHRISTINA RAPADO

Una de las parejas que ha tenido Christina Rapado fue Camilín, el hijo de Camilo Sesto. Estuvieron juntos durante, aproximadamente, cinco años.

Según lo que contó en el programa “Arusitys Prime” de Antena 3, fue una relación muy tóxica y llena de excesos.

CHRISTINA RAPADO SE ALEJÓ DE LAS CÁMARAS

Actualmente, Christina Rapado no tiene la misma presencia que antes y la celebridad aseguró que es por decisión propia. En el 2019, dijo a “Mujer Hoy” que dejó atrás algunos hábitos tóxicos.

“Afortunadamente el tiempo me ha ayudado a cambiar hábitos que me perjudicaban y a reorganizar mis amistades. Cuando no tienes un foco alumbrándote la gente que estaba en los mejores tiempos, desaparece. Incluso los famosos con los que tenía relación. Mi vida es otra”, expresó.

Christina Rapado disfrutando de la naturaleza ahora que su vida está mucho más alejada del mundo del entretenimiento (Foto: Christina Rapado / Instagram)

EL MOTIVO DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE CHRISTINA RAPADO Y PILAR RUBIO

En entrevistas pasadas, Christina Rapado ha contado que no mantiene una buena relación con su prima, Pilar Rubio, pese a haber sido muy unidas de pequeñas. La actriz aseguró que el distanciamiento se debe a la vergüenza que sentiría su familiar hacia ella.

“Poca gente lo sabe, pero somos familia y nos criamos juntas. Éramos uña y carne, hacíamos las coreografías de George Michael y compartíamos todo, incluso aficiones. Sin embargo, ella se avergüenza de mí y me duele muchísimo. Me ha hecho muchos desplantes que no logro asimilar”, agregó.