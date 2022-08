El pasado 28 de agosto se estrenó el segundo capítulo de “House of the Dragon”. Titulado en inglés “The Rogue Prince”, este episodio no solo trajo algunos momentos memorables, sino también a un nuevo personaje de la serie de televisión: Craghas Drahar.

Ya reconocido por algunos lectores de la obra de George R.R. Martin, el Benefactor de los Cangrejos hizo su aparición en esta nueva entrega de la ficción y ya se presume como uno de los grandes villanos de la precuela de “Game of Thrones”.

A continuación, conoce quién es Craghas Drahar de la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así la historia de Crabfeeder y lo que debes saber sobre él.

¿QUIÉN ES CRAGHAS DRAHAR?

Craghas Drahar, también conocido como el Benefactor de los Cangrejos o Crabfeeder, es un príncipe almirante de Myr. Él defiende la Triarquía, una alianza de las Ciudades Libres (Lys, Myr y Tyrosh) que, bajo su mando, tomó el control de los Peldaños de Piedra varios años antes de la coronación de Viserys I. Desde entonces, la corona ha tolerado el control del territorio por parte de la Triarquía, pagándoles un impuesto por usar las rutas marítimas del territorio.

El personaje aparece en algunas obras de George R.R. Martin, incluida “Fuego y sangre”, y es descrito como el líder de forajidos, exiliados y cazafortunas. Su apodo (Benefactor de los Cangrejos) se lo debe a su accionar tras la batalla: empalar a centenares de piratas cautivos en las playas para que se ahoguen al subir la marea y sean devorados por los crustáceos.

Si bien, en un inicio, los señores de Poniente se mostraron complacidos por la derrota de los piratas, el impuesto acordado llegó a afectar directamente a casas como la Velaryon, luego de que Craghas subiera el precio. Frente a esta problemática, Corlys encuentra en Daemon a un aliado perfecto en su guerra contra la Triarquía en los Peldaños de Piedra, mientras Targaryen busca ahora un reino propio.

Craghas Drahar en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES DE CRAGHAS DRAHAR

Nombre: Cragas Drahar

Alias: Benefactor de los Cangrejos

Estado: Muerto

Muerte: 108 d.C. en los Peldaños de Piedra

Origen: Myr

Título: Almirante

LA DIFERENCIA DE CRAGHAS DRAHAR EN LOS LIBROS Y LA SERIE

Hasta el momento, con lo presentado en la producción de HBO, hay una diferencia con el inicio del conflicto de este personaje entre los libros y la serie.

Mientras que en las obras, Drahar aumenta el precio del peaje y esto es lo que genera que Corlys emprenda acciones militares; en la serie, representa un problema debido a sus actos de hostilidad y robo.

¿CÓMO SE PRESENTA CRAGHAS DRAHAR EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Craghas Drahar es presentado en “House of the Dragon” como un personaje que causa la molestia y la ira de Lord Corlys Velaryon, el comandante de la armada más grande de Westeros. Durante los primeros dos capítulos, Corlys reclama ante el Consejo la atención frente a las hostilidades del Benefactor de los Cangrejos en Peldaños de Piedra. Así, mientras Viserys I asegura que ya ha enviado algunos emisarios, Velaryon no está satisfecho y ve en la acción militar la única alternativa para detenerlo.

De esta manera, en el segundo capítulo de la producción, vemos a algunos piratas siendo devoradas por cangrejos en una playa. Enseguida, hace su aparición por primera vez Craghas Drahar. Al sufrir de psoriagrís (o greyscale, en inglés), emplea una máscara. El aterrador personaje seguro traerá mucha sangre en las próximas entregas de la ficción.

Craghas Drahar y su apariencia en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LA GUERRA DE LOS PELDAÑOS DE PIEDRA

A continuación, te contaremos lo que sucede en la Guerra de los Peldaños de Piedra, la batalla entre los hombres de Drahar y los de Velaryon y Daemon. Te advertimos que habrá SPOILERS, debido a que estos acontecimientos aún no se presentan en la serie de HBO Max.

Este conflicto bélico inició en el año 106 d.C., cuando Daemon invadió los Peldaños de Piedra a lomos de su dragón, Caraxes. Targaryen tenía un ejército formado de mercenarios, además de asesinos y segundos hijos. Corlys, por su parte, organizaba la flota.

A lo largo de dos años, la Triarquía sufrió muchas pérdidas y tuvieron muchas derrotas, pese a superar a sus rivales en número. Finalmente, Craghas Drahar se encuentra cara a cara con Daemon Targaryen. En este último enfrentamiento, el príncipe lo decapitó con su espada Hermana Oscura.

Tras esto, Targaryen eligió otorgarse el título de Rey de los Peldaños de Piedra y el Mar Angosto y recibió su corona de Lord Corlys.