Desde que se estrenó el pasado miércoles 21 de septiembre, la quinta temporada de “La isla de las tentaciones” no deja de generar polémica. La nueva edición del reality de Telecinco no solo nos presentó de manera oficial a todos los participantes, también dio de que hablar con la eliminación de uno de los solteros antes del debut del show televisivo. Pero eso no es todo, el programa tiene preparadas más sorpresas.

“La isla de las tentaciones 5″ presentó a un nuevo participante que va a revolucionar el programa y que tiene una conexión anterior con alguna de las chicas de Villa Paraíso. Se trata de Cristian López, un joven que “es un huracán que lo va a cambiar todo”, según dijo Sandra Barneda.

La presencia de Cristian López afecta a todas las parejas del reality de Telecinco. El misterioso joven llega para “quedarse”, aunque todavía no se sabe en calidad de qué. Entonces, ¿quién es el nuevo integrante de “La isla de las tentaciones 5″? Aquí te lo contamos.

Cristian López es un nuevo participante que ingresó a la quinta temporada de “La isla de las tentaciones” (Foto: Telecinco)

¿QUIÉN ES CRISTIAN LÓPEZ, PARTICIPANTE DE “LA ISLA DE LAS TENTACIONES”?

Cristian López es un nuevo participante que ingresó a la quinta temporada de “La isla de las tentaciones”. Durante la sección “El Debate” del reality, Sandra Barneda presentó al joven que llegó a la hoguera de las chicas.

Durante su presentación, Cristian López afirmó que su entrada será como “un huracán que lo va a cambiar todo” y que ya conoce a algunas parejas con las que va a convivir en Villa Playa. El ganador de Supervivientes sostuvo que está dispuesto a quedarse en el reality y que iba “a por todas”. Su ingreso ha despertado todo tipo de especulaciones.

Al ser consultado sobre él, Cristian López se describió como una persona enamoradiza, pero que no era alguien desleal. Además, lanzó una advertencia, pues asegura que su llegada “afecta a todas las parejas”.

¿POR QUÉ CRISTIAN LÓPEZ ES RELACIONADO CON UNA DE LAS PARTICIPANTES?

La cuenta especializada en realities, “La Cuernis”, había especulado tiempo antes que quien llegará a la hoguera será Cristian López, tal y como ocurrió. Según esta fuente, el nuevo soltero ha tenido una conexión con una de las chicas de “La isla de las tentaciones”.

Se desconoce la identidad de la mujer, pero se ha llegado a especular que se trataría de Laura. Lo cierto es que la presencia de Cristian López ya está generando alboroto entre sus compañeros.

FOTOS DE CRISTIAN LÓPEZ EN INSTAGRAM

Cristian López se describe como un hombre enamoradizo y leal (Foto: Cristian López/ Instagran)

La presencia de Cristian López afecta a todas las parejas del reality de Telecinco (Foto: Cristian López/ Instagran)

Durante su presentación, Cristian López afirmó que su entrada será como “un huracán que lo va a cambiar todo” (Foto: Cristian López/ Instagran)