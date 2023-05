“4 estrellas” se ha convertido en la serie preferida del público español desde que aterrizó en la parrilla de La 1 por su singular trama: la extraña muerte del patriarca de una familia muy respetada y adinerada justo cuando iba a revelar que tuvo hace varios años una hija fuera de su matrimonio. Entre los personajes que se han ganado el cariño de la audiencia se encuentra Marta Lasierra, la hija menor de la familia, cuyo papel es interpretado por Dafne Fernández.

En la trama, la muchacha es caprichosa y vive del qué dirán de ella y su prestigiosa familia, pero con la aparición de su media hermana Clara todo se saldrá de control, por lo que no dudará en ponerse del lado de su madre para no compartir nada de la herencia y bienes. En los siguientes párrafos te contamos todo lo que debes saber de la actriz que la encarna.

En "4 estrellas", Marta Lasierra no puede creer que Clara decidió quedarse en la misma ciudad donde viven (Foto: Good Mood / RTVE)

1. DATOS PERSONALES DE DAFNE FERNÁNDEZ

Nombre completo: Dafne Fernández García

Dafne Fernández García Lugar de nacimiento: Madrid

Madrid Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 31 de marzo

31 de marzo Año de nacimiento: 1985

1985 Edad: 38 años

38 años Estatura: 1.77 m

1.77 m Instagram: @dafnefernandez

2. ¿QUIÉN ES DAFNE FERNÁNDEZ?

Dafne Fernández es una actriz española conocida por haber formado parte del elenco de las series televisivas “Un paso adelante” (2002-2005), “Los Serrano” (2008), “Tierra de lobos” (2010-2014) y “Chiringuito de Pepe” (2014-2016).

La también bailarina posando para la cámara (Foto: Dafne Fernández / Instagram)

3. TAMBIÉN ES BAILARINA

Cuando tenía tres años, Dafne comenzó a estudiar danza, debido a su buen desempeño logró ingresar a los ocho años al Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, donde cursó el grado medio de danza clásica hasta los 18 años. Se convirtió en bailarina, llegando a trabajar en el musical “Fama”.

4. DEBUTA EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN SIENDO UNA NIÑA

A los 11 años, en 1996, debuta como actriz en el cine con “Malena es un nombre de tango”, donde da vida a la protagonista cuando era niña. Al año siguiente estuvo en el filme “Pajarico”. A partir de entonces fue convocada para integrar el elenco de diversos proyectos cinematográficos, así como televisivos entre los que destacan: “La caja 507″ (2002), “Entrelobos” (2010), “Solo para dos” (2013), “Perfectos desconocidos” (2017), “Descarrilados” (2021), “Supernormal” (2021), entre otros.

Ella es un rostro conocido en España (Foto: Dafne Fernández / Instagram)

5. TAMBIÉN HIZO TEATRO

En dos ocasiones estuvo sobre las tablas con las obras teatrales: “Fama, el musical” (2006 – 2007) y “Una historia de amor y miedo”, en ambas tuvo el papel protagónico.

6. FUE PORTADA DE REVISTAS MASCULINAS

En dos ocasiones, Dafne Fernández fue la portada de la revista masculina FHM en su edición española en diciembre de 2009 y en octubre de 2011. Además, de otras revistas como Magazine, Intouch, Maxim o Man.

"En la playa. Sí, pero con jersey", escribió el 3 de abril de 2023 (Foto: Dafne Fernández / Instagram)

7. DESPIDIÓ LA NOCHEVIEJA EN 2014

En 2014, Fernández despidió la Nochevieja dando las campanadas de Telecinco junto con sus compañeros del “Chiringuito de Pepe” Jesús Bonilla, Adrián Rodríguez y El Langui, todos interpretando a sus respectivos personajes.

8. ¿DAFNE FERNÁNDEZ TIENE PAREJA?

Sí, Dafne Fernández tiene pareja, pues está casada desde 2017 con el fotógrafo español Mario Chavarría.

Al lado de su esposo festejando un aniversario más (Foto: Dafne Fernández / Instagram)

9. ¿TIENE HIJOS?

Sí, la actriz Fernández tiene dos hijos: Jon, quien nació el 30 de agosto de 2018, y su nena Alex, nacida el 9 de diciembre de 2020.

10. ¿DAFNE SE FRUSTRÓ TRAS CONVERTIRSE EN MADRE?

Después de convertirse en madre, Dafne Fernández confesó que no la pasó muy. “Me sentí invisible. Ahora ya he vuelto a estar un poco donde estaba antes, pero quizás aquello fuese una percepción mía. La maternidad es una hostia de realidad. De repente dejas de ser tú para pasar a cuidar a otra persona durante veinticuatro horas. De pronto te ves desubicadísima porque no sabes quién eres. En ese momento sí sentí que no era sexualmente deseable, que ya no era apetecible”, contó en entrevista a El Español.