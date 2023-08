Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor español Rodolfo Sancho, está preso en una cárcel de Tailandia, tras confesar que asesinó y desmembró al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan. Conoce más sobre el protagonista de este caso que ha conmocionado a España y al mundo.

El joven español, que fue detenido desde el sábado 5 de agosto y dos días después ingresó, de manera provisional, en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia.

Los restos del colombiano, de 44 años, fueron encontrados, la primera semana de agosto, en un basural de la turística isla, conocida por sus fiestas de la luna llena. Mientras tanto, el padre del joven ha pedido “máximo respeto”.

¿QUIÉN ES DANIEL SANCHO, HIJO DEL ACTOR RODOLFO SANCHO?

Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor español Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, hoy en día está preso por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años.

Daniel Sancho nació fruto de la relación que tuvo el actor con Silvia Bronchalo, de quien se separó después de más de una década.

Acusado de asesinato

El joven tiene 29 y es cocinero, pero hoy está en una cárcel por un crimen que ha asumido, pero, a la vez, justifica. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén . Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo Daniel Sancho Bronchalo a la agencia EFE frente a sus abogadas y a la Policía.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio ”, dijo a la agencia española. “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, agregó.

Daniel Sancho Bronchalo fue detenido por la muerte de un cirujano colombiano (Foto: EFE)

Encuentro en Tailandia

Sancho Bronchalo llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla Koh Phanga el 1 de agosto, lugar donde el médico habría decidido unirse a su viaje.

Según el diario Bangkok Post, que cita fuentes de la investigación, la víctima reservó una habitación de hotel desde el 31 de julio al 3 de agosto. Se les vio paseando juntos en una moto, pero luego no se supo más del galeno.

El joven Sancho, en principio, denunció la desaparición. Reveló que fue a recoger a Arrieta a un muelle en Koh Phangan, alrededor de las tres de la tarde del miércoles y que pasaron el día juntos y, aseguró a la Policía, que la víctima desapareció después de la medianoche.

Poco después las autoridades hallaron partes del cuerpo del doctor en un basural en Koh Phangan. El jueves 3 encontraron la pelvis y el viernes, la pierna derecha. La cabeza también fue recuperada, lo que confirmó que se trataba de Arrieta, oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba.

Entre los restos hallaron una boleta de compra, algo clave para hallar al asesino. Al llegar al local, vieron un video grabado por cámaras de seguridad, donde aparece el joven comprando, a principios de semana, cuchillos, una sierra y bolsas de basura.

Los restos del cirujano fueron arrojados por Daniel Sancho Bronchalo en un basurero (Foto: EFE)

¿A QUÉ PENA SE ENFRENTARÍA DANIEL SANCHO?

Daniel Sancho, hijo del del popular actor Rodolfo Sancho, pasó el lunes 7 de agosto a disposición judicial en Tailandia. ¿A qué penas podría enfrentarse el chef?

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

El juez del tribunal provincial de Koh Samui decretó prisión provisional para Sancho a la espera de juicio, tras presentar los cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito, de los que el español se declaró culpable.

Durante la vista, el juez explicó a Sancho que el hecho de declararse culpable podría reducir sustancialmente la pena, dijeron a EFE las mismas fuentes.

Su abogado, Luis Gerez, cree que nadie es “capaz de sobrevivir” en una prisión de este país 30 años . Por otro lado, el letrado no se explica lo ocurrido. “Daniel es encantador, es simpático, no sé lo que le ha podido pasar”, añadió.

El hijo de Rodolfo Sancho ha descartado que haya sido forzado en su declaración y resta importancia a quienes ponen el foco sobre el trabajo de la Policía de Tailandia. “ No me sentí cómodo -durante el interrogatorio- pero tampoco forzado. Sentí que no tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo ”, explicó en declaraciones a EFE.

La prisión de Koh Samui, situada en una tranquila zona de la isla rodeada de cocoteros, está considerada como un centro penitenciario “amable”, pero más adelante podría ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bangkok.