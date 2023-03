Ya está todo listo para el inicio de “Supervivientes 2023″, una vez más en Cabos Cochinos Honduras. Diego Pérez es otro de los concursantes cuyo sueño de pertenecer a esta competencia extrema se hizo realidad, tal como lo dio a conocer en su video de presentación.

“Voy con muchísimas ganas, es mi sueño de toda la vida desde que empecé en televisión, espero que me apoyen. Vamos a tope y daré lo mejor de mí; y nada, a leña”, indicó. Mientras que en su cuenta de Instagram escribió: “The King is back” (“El rey ha vuelto”, en español). Diego comienza una nueva aventura en @supervivientestv es su sueño desde hace 7 años”.

Si aún no sabes mucho sobre este personaje, no te preocupes que te lo contamos a continuación. Antes te recordamos que en esta edición, Lara Álvarez no retransmitirá el concurso desde Honduras y en su lugar estará Laura Madrueño como nueva presentadora.

Diego Pérez forma parte de "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE DIEGO PÉREZ

Nombre completo: Diego Pérez Asón

Diego Pérez Asón Conocido también: Diego James Lover / James Lover

Diego James Lover / James Lover Lugar de nacimiento: Santander, España

Santander, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 3 de noviembre

3 de noviembre Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 30 años

30 años Instagram: @james__lover

@james__lover TikTok: @james__lover

@james__lover YouTube: @JamesLover

2. ¿QUIÉN ES DIEGO PÉREZ?

Diego Pérez fue campeón de kickboxing en 2014 y se hace llamar James Lover en el mundo artístico, donde ya ha lanzado varios temas musicales. Su rostro es conocido por haber participado en otros realities.

3. CAMPEÓN DE KICKBOXING

En 2014, James Lover fue campeón de España de kickboxing y un año antes logró ser subcampeón de Europa de K-1.

Él ya tiene experiencia en este tipo de formatos (Foto: Diego Pérez / Instagram)

4. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Pérez estudió una carrera universitaria y se graduó en Derecho en la Universidad de León.

5. ¿CÓMO SE HIZO CONOCIDO?

En 2016, Diego Pérez saltó al mundo televisivo cuando participó en “Mujeres y hombres y viceversa” como pretendiente de Ana Anginas, debido a su gran participación le ofrecieron ser tronista, oferta que aceptó. En total, el español recibió a 24 pretendientas, pero al final eligió a Marta de Lola en marzo de 2017.

como pretendiente de Ana Anginas, debido a su gran participación le ofrecieron ser tronista, oferta que aceptó. En total, el español en marzo de 2017. En 2021 , el joven participa con su pareja Lola en “La isla de las tentaciones” para poner a prueba su amor, pues ambos querían tener hijos y ella desconfiaba de él por no haberle contado que había besado a dos mujeres en su videoclip y se lo ocultó. Al final, su romance terminó en medio de una disputa legal por su mascota.

, el joven participa con su pareja Lola para poner a prueba su amor, pues ambos querían tener hijos y ella desconfiaba de él por no haberle contado que había besado a dos mujeres en su videoclip y se lo ocultó. Al final, en medio de una disputa legal por su mascota. En 2022, Pérez participó en la segunda edición de “Celebrity Game Over” de Mtmad, donde fue pillado dándose apasionados besos con Amor Romeira.

6. LA DISPUTA LEGAL POR SU MASCOTA

Como lo señalamos líneas arriba, Diego y Lola llegaron a los tribunales para ver a custodia de su querido perro Horus, toda vez que finalizado su noviazgo, los dos buscaron quedarse con él y al no llegar a un acuerdo se fueron a juicio, que concluyó el 20 de febrero de 2023. La influencer dio a conocer que no logró obtener la custodia compartida, pero se puso de acuerdo con su ex para un régimen de visitas, de la cual no se queja: “El acuerdo ha quedado en que, de cada tres meses, yo esté uno con Horus. Es todo lo que he podido conseguir, es verdad que me gustaría más, pero me parece un acuerdo razonable”, informó en sus redes sociales.

El joven junto a Horus, de quien obtuvo la custodia (Foto: Diego Pérez / Instagram)

7. INCURSIONA EN LA MÚSICA

Diego Pérez, quien es conocido como James Lover en el mundo musical, ha sacado algunas canciones que han tenido bastante éxito. Entre ellas están: “Mala”, “No voy a caer”, “Acuérdate”, “Celos” y “Descarada”.

8. ¿DIEGO PÉREZ TIENE PAREJA?

El también cantante es reservado con respecto a su vida privada, por lo que se desconoce si tiene pareja; sin embargo, en sus redes sociales como Instagram aún conserva fotos con Lola.

9. ¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES LE GUSTA HACER?

Además de trabajar su cuerpo para mantenerse en forma y el box, le encanta pasear en moto y escuchar música.