Hace unos días, el 5 de marzo, la actriz Daniela Berriel utilizó su cuenta de Instagram para denunciar a Eduardo Ojeda Franco de violación durante un viaje que realizó con él y varios amigos a una playa de Guerrero el año pasado.

Según contó en un video, ella se animó a ir porque el actor Gonzalo Peña, con el que había salido hace unos años, la invitó. Pero lo que iba a ser unos días de días diversión acabaron por convertirse en una pesadilla, pues fue ultrajada, insultada y golpeada por Ojeda delante de quien había sido su pareja, pero este no se atrevió a defenderla.

Y aunque los hechos ocurrieron en marzo del año pasado y llegó a denunciarlo, la joven contó que nadie hizo nada por ayudarla. Luego de hacer pública su denuncia por las redes sociales, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y tras llevarse a cabo la primera audiencia se determinó que el sujeto siga el proceso en prisión, mientras duren las investigaciones.

Pero quién es este individuo que habría evadido la justicia después de haber abusado sexualmente de la actriz de 27 años.

¿QUIÉN ES EDUARDO OJEDA?

Sobre Eduardo Ojeda Franco se conoce muy poco, sólo que es amigo del actor Gonzalo Peña, quien trabajaba en la serie “¿Qué le pasa a mi familia?”, con quien tenía fotos en sus redes sociales. El acusado de violación luego de la denuncia cerró todas sus cuentas.

Él fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Guerrero por el delito de violación. Antes de conocer que este individuo iba estar tras las rejas mientras duren las investigaciones, Daniela Berriel lo acusó de tener muchas influencias, por lo que temía que pudiera salir en libertad para afrontar el proceso.

Según lo narrado por la actriz sobre aquella reunión, tras haber bebido demasiado comenzaron a dialogar sobre cosas muy íntimas que la incomodaron, por lo que decidió retirarse. “Empezaron a hablar de los tríos y me sentí incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, fui a mi cuarto y me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”.

Tras impedir que la siga se quedó dormida; sin embargo, se despertó cuando Eduardo estaba abusando de ella, quien al ver su rechazo comenzó a golpearla e insultarla. “Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: ‘¿Por qué te enojas si te la acabas de co*** bien rico?’”. Luego de este episodio sintió temor, y por fortuna pudo salir del inmueble para hacer la denuncia respectiva, pero esta no prosperó.

Según la denunciante, el abuso se cometió en complicidad del actor. (Foto: Gonzalo Peña / Instagram)

GONZALO PEÑA NO VA MÁS EN “¿QUÉ LE PASA A MI FAMILIA?”

Por su parte, el producto de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, Juan Osorio, señaló que el actor español Gonzalo Peña quedó fuera del elenco por su presunta complicidad en el delito de abuso sexual contra la actriz.

“Los errores se pagan, tienen una factura y nosotros no vamos a no estar a favor de las mujeres”, señaló.