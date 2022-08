“House of the dragon”, la precuela de “Game of Thrones” se estrenó por todo lo alto y por fin conoceremos todos los detalles respecto a los inicios de uno de los conflictos más devastadores para la Casa Targaryen. En este contexto, vimos la aparición de nuevos personajes como Alicent Hightower, quien en un comienzo se muestra como una aliada, amiga y confidente de la princesa Rhaenyra Targaryen, pero poco a poco se transformará en su peor enemiga.

Este papel, que en un primer momento se ve en su versión adolescente, está interpretado por Emily Carey, quien encarnará a la hija de Otto Hightower, Hand of the King para Viserys I Targaryen. Ella recibirá el encargo de su padre que es acercarse a Rhaenyra para ser una de las mayores opciones en convertirse en la esposa del rey, luego de que este quedara viudo, generando conflicto en su relación amical.

Debido a que la presencia de esta actriz en la épica serie de televisión de fantasía medieval de HBO ha generado gran expectativa, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre ella, así que presta mucha atención.

Alicent Hightower conversando con Rhaenyra en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

1. DATOS PERSONALES DE EMILY CAREY

Nombre completo: Emily Joanna Carey

Emily Joanna Carey Lugar de nacimiento: Barnet

Barnet Nacionalidad: Inglesa

Inglesa Cumpleaños: 30 de abril

30 de abril Año de nacimiento: 2003

2003 Edad: 19 años

19 años Instagram: @theemilycarey

@theemilycarey TikTok: @theemilycarey

Emily Carey en el estreno mundial de la serie "House of the Dragon" en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, el 27 de julio de 2022 (Foto: Chris Delmas / AFP)

2. DEBUT ACTORAL

Desde muy pequeña sintió gusto por la actuación, tanto así que en 2013, cuando solamente tenía nueve año, participó en “Shrek, el musical”. Ese mismo año también estuvo en “El sonido de la música”.

3. TRABAJO TELEVISIVO

Emily Carey apareció en otros programas de televisión:

En 2014, “Casualty” como Grace Beauchamp.

En 2016, “Houdini and Doyle” en el papel de Mary Conan Doyle.

En 2019, “Turn Up Charlie” de Netflix.

En 2020, “Get Even” de la BBC.

Emily Carey del elenco de la nueva serie de HBO Max "House of the Dragon" posa durante su estreno europeo en Ámsterdam el 11 de agosto de 2022 (Foto: Wesley de Wit / ANP / AFP)

4. ACTÚA EN CINE

En 2017, Emily Carey actúa en “Mujer Maravilla” en el rol de Diana de 12 años.

En 2018, en “Tomb Raider” como Lara de 14 años.

En 2020, “Anastasia: Érase una vez” en el papel principal.

En 2022, “Las chicas perdidas” en el rol de la adolescente Wendy.

Emily Carey posa en la alfombra roja a su llegada para asistir al estreno de "House of the Dragon" en Leicester Square Gardens, en Londres, el 15 de agosto de 2022 (Foto: Hollie Adams / AFP)

5. DOBLAJE DE VOZ

En 2021, “¿Dónde está Ana Frank?” como Ana Frank.

En 2021, “Familia de monstruos 2″ como Mila Starr.

6. FACETA COMO MODELO

Emily Carey también inició una faceta en las pasarelas tras firmar con IMG Models el año 2019.