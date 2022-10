La famosa actriz Emma Caulfield, recordada por participar en importantes producciones televisivas y del séptimo arte, actualmente se encuentra luchando contra una grave enfermedad como es la esclerosis múltiple. El anuncio lo hizo la propia artista durante el 2022 generando gran preocupación entre sus millones de fans.

Emma Caulfield es una actriz nacida en California y su debut en la pantalla chica fue en 1994 con la serie “Ley de Burke” donde interpretó a Beth. Pero ese mismo año sería parte de producciones que se ganarían el aplauso del público como “El Renegado” y “Salvados por la campana”.

Su gran talento para la actuación le permitiría ser convocada para la exitosa serie “Buffy, la cazavampiros” (1998) donde encarnó a Anyanka y también apareció en “Wanda Vision” (2021). Esta sería una de las últimas películas en las que apareció la artista norteamericana.

Actualmente, a sus 49 años Emma Caulfield recibe la ayuda de profesionales médicos para combatir la esclerosis múltiple.

La actriz Emma Caulfield en "WandaVision" (Foto: Marvel)

¿QUIÉN ES EMMA CAULFIELD?

La actriz Emma Caulfield Ford nació el 8 de abril de 1973 en la ciudad de San Diego, California (Estados Unidos).

Sus padres son Denise y Rodney Chukker y proviene de una familia de ascendencia luxemburguesa, alemana, inglesa y portuguesa.

Desde pequeña demostró un gran talento para la actuación y con el pasar de los años lograría convertirse en toda una profesional.

Fue así que en 1994 formaría parte del elenco de exitosas producciones como “Ley de Burke”, “Salvados por la campana” y “El Renegado”.

Desde esa época hasta el 2021 ha logrado participar en importantes series de televisión y películas las cuales han recibido una buena crítica por parte del público.

Según Wikipedia, Emma Caulfield se casó en el 2006 con Cornelius Grobbelaar, pero luego de cuatro año decidieron separarse. Añade que, en el 2016, la actriz confirmó que estaba esperando un hijo de Mark Leslie Ford.

En el 2022 la famosa actriz norteamericana confirmó que padecía de esclerosis múltiple.

La actriz Emma Caulfield en la presentación de la película "Black Window" (Foto: Emma Caulfield/Instagram)

FICHA PERSONAL DE EMMA CAULFIELD

Nombre : Emma Caulfield Ford

: Emma Caulfield Ford Fecha de nacimiento : 8 de abril de 1973

: 8 de abril de 1973 Lugar de nacimiento : California (Estados Unidos)

: California (Estados Unidos) Edad : 49 años

: 49 años Nacionalidad : norteamericana

: norteamericana Profesión : actriz

: actriz Debut en la actuación: 1994

Emma Caulfield es una reconocida actriz en varias partes del mundo (Foto: Emma Caulfield/Instagram)

PELÍCULAS DE EMMA CAULFIELD

“La oscuridad cae”

“Carro”

“Temporizador”

“¿Por qué estoy haciendo esto?”

“Confinado”

“Eliminación”

“En mis tiempos”

“Hablando de los zapatos”

“Estados Unidos sigue siendo el lugar”

EMMA CAULFIELD CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La actriz Emma Caulfield confesó durante una entrevista con Vanity Fair que padece de esclerosis múltiple y que esto ocurrió una mañana del 2010.

“Me desperté una mañana y sentí que tenía un millón de hormigas en el lado izquierdo de la cara (…) Entonces simplemente se quedó, no diría completamente entumecido, porque todavía podía rascarme y sentir mis uñas”, expresó al citado medio.

Continuando con su versión señaló que mientras trabajaba recibió una llamada del consultorio médico donde le confirmarían de lo que padece. “Tienes esclerosis múltiple”, añadió.

Este resultado era algo que la actriz no se lo esperaba. “No, eso no es posible ¿De qué estás hablando?”, aseveró la actriz.

¿SITUACIÓN HEREDITARIA?

En aquella conversación con Vanity Fair, Emma Caulfield confirmó que su padre padeció de esclerosis múltiple, aunque resaltó que su progenitor no falleció a causa de esa enfermedad.

“Mi padre tenía esclerosis múltiple. Descansa en paz, mi hermoso padre”, sentenció.

PREMIOS Y NOMINACIONES DE EMMA CAULFIELD

Festival de Cine de Beverly Hills (2007)

“Mejor actriz en un cortometraje” - Ganadora

Festival de Cine de Sídney (2007)

“Mejor interpretación de una actriz en un papel principal” - Hollow - Ganadora

Premios Satélite (2003)

Nominada, “Mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en una serie dramática” - Buffy the Vampire Slayer

Premios Saturno (2003)

“Premio al rostro del futuro del género cinematográfico (femenino)” - Darkness Falls y Buffy the Vampire Slayer - Ganadora