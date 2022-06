Cuando Estefanía Coppola inició en las redes sociales, muchos de sus compañeros y conocidos se burlaban.

Incluso una vez, alguien le deseo la muerte, hecho que la dejó devastada, pero supo reponerse.

¿Quién es quién en la temporada 2 de “Guerra de vecinos”?

Tras el estreno de la segunda temporada de “Guerra de vecinos”, el 17 de junio de 2022, por Netflix, los seguidores de esta comedia televisiva vieron nuevos rostros en los papeles de algunos personajes que aparecieron en la primera entrega. Uno de ellos fue el de Estefanía Coppola, quien asumió el rol de Crista.

Debido a que la joven actriz ingresó en reemplazo de Loreto Peralta, muchos quieren saber quién es ella. A continuación, te damos a conocer detalles sobre esta joven actriz.

1. DATOS PERSONALES DE ESTEFANÍA COPPOLA

Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 15 de abril

15 de abril Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 23 años

23 años Signo del zodiaco: Aries

Aries Instagram: @estefcoppola

@estefcoppola Twitter: @esteficoppola

@esteficoppola Canal de YouTube: Estefania Coppola Music

Estefania Coppola Music TikTok: estefaniacoppola

estefaniacoppola Facebook: Estefania Coppola

La histrionisa se pondrá bajo la piel de Crista en "Guerra de vecinos 2" (Foto: Estefania Coppola/ Instagram)

2. AMOR POR LA INTERPRETACIÓN

Desde que era niña, a Estefanía Coppola le encantaba interpretar, modelar, cantar y actuar. “Cuando era pequeña le hacía una obra a mi familia, eran tantas que me decían que descanse y duerma”, contó en entrevista al programa Secretos Millonarios.

3. ¿REALMENTE ABANDONÓ LOS ESTUDIOS?

En su canal de YouTube, Coppola contó que abandonó la escuela cuando estaba en primero de secundaria debido a que le estresaba. Si bien, era una estudiante muy aplicada, su decisión se basó exclusivamente porque no le daba tiempo para tener vida social y menos ir a prepararse como actriz.

“Me estresaba equivocarme y varias veces falté, pero mis profesores me apoyaron, pues era buena alumna”, contó. Hasta que un día sus padres le propusieron seguir con sus clases en una escuela abierta, terminando la secundaria a los 16 años

4. EMPEZÓ EN LAS REDES SOCIALES

Estefanía se inició en las redes sociales subiendo contenido: fotos y videos a todas sus cuentas. Y aunque en un inicio recibió la mofa de sus amigos, ella no dejó que publicar contenido. Si bien, sus compañeros compartían lo que hacía, pero como una forma de burlarse, jamás se dio por vencida. Comenzó en YouTube en junio de 2014.

5. SUFRE BULLYING

Ni bien comenzó en las redes, hubo personas que le escribieron a su celular enviándole mensajes de odio. Una vez, la hicieron llorar cuando le dijeron que mejor estuviera muerta porque le quitaba el aire a otra persona. Ella decidió “convertir ese odio en amor”, señaló en Secreto Millonarios.

6. INICIOS COMO MODELO

Sus inicios como modelo también fueron en redes sociales, fue así que empezó a ganar fama e ir a varios casting, donde le preguntaban quiénes eran sus mánager y ella contestaba que sus padres.

7. SU INICIA EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Estefanía Coppola reveló que pasó por muchas audiciones para obtener un papel. “Me tardé en conseguir un proyecto, dos años y fue en ‘La Doña’ con Aracely Arámbula y Danna Paola. Cuando me dieron la noticia no podía creerlo, estaba emocionada. Fui a grabar a Veracruz, hasta donde mi mamá me acompañó”, manifestó en la misma entrevista.

8. PAPELES EN LA PANTALLA CHICA

Tras dar a vida a Regina Sandoval de joven en “La Doña”, también fue llamada para “Atrapada” (2018), “Preso N° 1″ (2019), “Médicos, línea de vida” (2019) y “Guerra de vecinos 2″.

9. TAMBIÉN SE ABRE PASO EN LA MÚSICA

Estefanía Coppola también se abre paso en la industria musical y ya ha lanzado cuatro temas: “Ya no soy tu velita”, “En las buenas y en las malas”, “Quedarme contigo” y “Ya no puedo más”.

10. TIENE UN EMPRENDIMIENTO

La mexicana también tiene un emprendimiento: Boutique Estefanía Coppolo, donde vende todo tipo de prendas, desde pijamas, mamelucos, cobijas, ropas de baño, etc.