La historia de amor y tragedia de Amy Wheeler y Lino Ortolano en la serie “Desde cero” ha logrado conmover a más de uno. La producción grabada en Estados Unidos e Italia tiene como protagonistas a Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandrea, quienes, en poco tiempo, se han convertido en los más aclamados por el público.

La serie de Netflix titulada originalmente “From Scratch” está basada en las memorias “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”, de la autora Tembi Locke y que relata su romance con Saro Gullo, quien pierde la vida tras padecer de una grave enfermedad.

Esta interesante producción inicia cuando Amy Wheeler y Lino Ortolano se conocen, por cuestiones del destino, pues mientras ella era una estudiante que le gustaba el arte, él era un reconocido chef en Italia. El romance los une y se casan, pero luego de algunos años el hombre fallece producto de una enfermedad.

Es así que el público ha considerado a “Desde cero” como una de las producciones más destacadas de los últimos años.

¿QUIÉN ES EUGENIO MASTRANDREA?

Eugenio Mastrandrea es un reconocido actor que nació el 9 de diciembre de 1993.

Desde muy joven, Eugenio Mastrandrea demostró tener un gran talento para la actuación. Asimismo, ingresó a la Academia Nacional de Arte Dramático de Roma.

Con el paso del tiempo pudo participar en importantes producciones como “ACAB – All Cops Are Bastards” (2012), así como en “Nero a metà” (2018).

A ello se suma la serie “Carlo & Malik” (2018) y recientemente su popularidad ha incrementado gracias a su papel en “Desde cero”.

FICHA PERSONAL DE EUGENIO MASTRANDREA

Nombre: Eugenio Mastrandrea

Fecha de nacimiento: 9 de diciembre de 1993

Edad: 29 años

País de nacimiento: Italia

Nacionalidad: italiana

Profesión: actor

¿QUISO SER MÉDICO?

En una entrevista realizada por el portal Casting Network, el actor reconoció que en un momento de su vida pensó en ser médico.

“Primero traté de ser médico, pero no tuve éxito en eso. He estado actuando desde que tenía 14 años con teatro en la escuela, realmente lo disfruté. Después de probar la Universidad, entendí que ese no era mi camino en absoluto. Así que dije, está bien, hagamos algo que me guste, que traiga alegría y felicidad a mi vida”, precisó.

EUGENIO MASTRANDREA EN “DESDE CERO”

En la famosa serie “Desde cero”, el actor Eugenio Mastrandrea interpreta a un chef profesional llamado Lino que trabaja en un restaurante en Sicilia (Italia).

Cuando menos se lo espera conoce a Amy, una joven estudiante norteamericana que llegó a Italia para continuar con sus estudios. Tras buscar la bicicleta robada de la mujer, ambos se enamorarán.

Su romance los lleva a Estados Unidos donde se casan y su felicidad se acaba cuando a Lino le diagnostican cáncer que, años después, lo lleva a la tumba.

EUGENIO MASTRANDREA EN REDES SOCIALES

Eugenio Mastrandrea también es una persona muy activa en las redes sociales donde actualmente tiene más de 34 mil seguidores.

Estamos hablando de Instagram donde el joven actor postea imágenes de sus actividades cotidianas y de los personajes que ha interpretado en distintas producciones.

FOTOS EN INSTAGRAM DE EUGENIO MASTRANDREA

