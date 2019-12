Kendall Jenner es sin duda una de las mujeres más hermosas del mundo. Todos fuimos testigos de la evolución de su belleza en los más de 10 años al aire del reality que volvió estrellas a su familia: “Keeping Up With The Kardashians”. Sin embargo, a diferencia de sus hermanas, la top model se ha caracterizado por tratar de llevar su vida personal en privado, hasta este momento.

Desde hace algunos meses hay rumores de una relación entre Kendall Jenner y Fai Khadra, si bien, la celebridad siempre ha estado vinculada estos chismes, esta vez ella misma parece confirmarlo. Pero, ¿quién es el hombre que la robó el corazón?

Fai Khadra es un músico y modelo, proveniente de los Emiratos Árabes, conocido por la amistad de años que tiene con la familia Kardashian-Jenner y por la relación que mantuvo en el 2017 con Jordyn Woods, la ex mejor amiga de Kylie.

A diferencia de Fai, Jenner si ha publicado en reiteradas ocasiones el vínculo de ambos, más en la boda de su mejor amiga Hailey Baldwin y el cantante Justin Bieber, los rumores empezaron a estallar. Una vez más, la modelo lo desmintió y aclaro que Fai solo fue su cita. Pero, ¿cuáles son las pistas que contradicen las declaraciones de la modelo?

Esta es la foto que subió Jenner a su Instagram el día del matrimonio.“No estamos saliendo, es solo mi cita”, es lo que dice la leyenda de la instantánea que está acompañada con un corazón color negro.

Si bien, si podría ser cierta la descripción de su foto, ya que no es la primera vez que la modelo sube una foto con el músico árabe. Esta imagen de Kendall fue como un Fembot y de Fai como Austin Powers fue compartida en halloween del año pasado por el ángel de Victoria’s Secret.

Las fotos que despertaron la certeza de que si estarían en una relación fueron la que compartió Kendall el mes pasado. Con la leyenda “Los que quieran que Fai y yo iniciemos una familia comenten ‘Yo’”, y fotografías con los hijos de Kim Kardashian, Saint y Psalm, quedaban muy pocas dudas de este nuevo romance.





La modelo estaría pensando en iniciar una familia (Captura instagram)

La primera en comentar fue su hermana menor Kylie Jenner. La madre de los niños, Kim, también comentó a favor. Su madre Kris Jenner puso “Yo” junto a un emoji de corazón. Y, sin duda, la más emocionada fue su mejor amiga Hailey Bieber, que comento muchas veces “Yo”, “Yo digo que sí”, “Acepto”, y más. Mientras que Fai comento un emoji de una familia integrada por un papá, una mamá y dos niños.

La última pista sería la foto que subió la menor del clan Kardashian-Jenner junto a Fai Khabra. En la publicación de Instagram, Kylie etiqueto en la leyenda a Kendall Jenner, quien horas después comentó: "¿estamos peleando?.

¿Fai Khadra le habrá robado el corazón a Kendall Jenner?

