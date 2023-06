Ferka Quiroz es una de las participantes de “La casa de los famosos México” que está demostrando ser una mujer de carácter fuerte, por lo que no duda en hablar de diversos temas y decir las cosas directamente, tal como ocurrió con Paul Stanley, a quien llamó el favorito de Televisa.

Todo ocurrió cuando el conductor del programa “Hoy” quería tomar la palabra, pero ella le dijo que no hablara: “Tú que te callas porque tienes a toda la empresa apoyándote; o sea, calladito te ves más bonito”.

Así como ha demostrado ser una concursante de armas tomar, también la hemos visto mostrando su lado más vulnerable al momento de tocar temas muy personales, aunque lo que más llama la atención es su gran acercamiento con otro de los competidores: Jorge Losa, con quien se le ha visto muy cariñosa. Debido a esto, te contamos quién es y todo lo que se sabe sobre ella.

Ella se está dejando ver tal cual en "La casa de los famosos México", pues ha contado varias de sus experiencias (Foto: Ferka / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE FERKA

Nombre completo: María Fernanda Quiroz

María Fernanda Quiroz Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 25 de agosto

25 de agosto Año de nacimiento: 1986

1986 Edad: 36 años

36 años Estatura: 1.67 m

1.67 m Instagram: @ferk_q

2. ¿QUIÉN ES FERKA?

Ferka es una actriz mexicana que ha trabajado en varias producciones exitosas como “Rosario Tijeras” y “Señora Acero”. Asimismo, ha formado parte de diversos realities, siendo el último “La casa de los famosos México”.

Luciendo un bikini que destaca su espectacular y trabajada figura (Foto: Ferka / Instagram)

3. ESTUDIÓ CANTO Y BAILE

Desde que tenía los 12 años, Ferka estudió canto y baile, pues le apasionaban ambos, aunque también le gustaba actuar.

4. SE FORMA COMO ACTRIZ

Convencida de que quería ser actriz, no lo dudó y estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión de TV Azteca, de donde egresó.

5. CARRERA ACTORAL

Entre las producciones que participó están: “La vida es una canción” (2004), “Montecristo” (2006), “Tengo todo excepto a ti” (2008), “Lucho en familia” (2011), “Quererte así” (2012), “Las Bravo”, “Rosario Tijeras” (2016), “Señora Acero” (2017), entre otras más.

Tomándose un selfie frente a un espejo. Ella luce un vestido rosa que resalta su figura (Foto: Ferka / Instagram)

6. PERO TAMBIÉN HA PARTICIPADO EN REALITIES

Los realities show donde la hemos visto son: “La Isla, el Reality” (2015, “La Isla, el Reality: La Revancha”, “Guerreros 2020″ (2020), “Guerreros 2021″ (2021), “Inseparables: amor al límite 3″ (2022), el cual ganó, y actualmente “La casa de los famosos México” (2023).

7. ¿FERKA TIENE PAREJA?

No, Ferka actualmente no tiene pareja y aunque da indicios de que hay mucha química con su compañero Jorge Losa, entre ellos solo hay una linda amistad. ¿Será que poco a poco se transforme en amor con el paso de los días en la convivencia de la casa más famosa de México?

8. ¿FERKA TIENE HIJOS?

Sí, Ferka tiene un hijo de nombre Leonel, fruto de la relación que tuvo con Christian Estrada, a quien conoció en “Guerreros 2020″. Aunque tenían planes de boda, de un momento a otro, todo se acabó.

Junto a su pequeño hijo Leonel (Foto: Ferka / Instagram)

9. ¿POR QUÉ TERMINARON FERKA Y CHRISTIAN ESTRADA?

Ferka señaló que cuando comenzó su relación con Estrada, sentía que había encontrado al hombre de su vida, pero una vez la madre de su pareja le faltó el respeto y al ver que él no le dio su lugar, se dio cuenta que las cosas no iban a funcionar. A esto se sumó que comenzó a vivir episodios de violencia, que no supo reconocer a tiempo porque estaba muy enamorada. Ahora ambos se encuentran en una disputa legal por la tenencia del pequeño, aunque tratan de mantener una relación cordial.

10. ¿QUIÉNES HAN SIDO SUS PAREJAS?

Además de Christian Estrada, Ferka tuvo dos romances con dos personajes conocidos, ellos son:

Diego de Erice. Sí, el actual conducto de “La casa de los famosos México” fue pareja de Ferka. Su romance fue descubierto por una revista de espectáculos.

Sí, el actual conducto de “La casa de los famosos México” fue pareja de Ferka. Su romance fue descubierto por una revista de espectáculos. Jorge Luis Vásquez. Se conocieron en “La isla” y aunque en el reality eran rivales, cuando este acabó unieron sus vidas. Las agendas de ambos no permitieron que su amor prosperara.

El conductor de "La casa de los famosos México" tuvo un romance con Ferka (Foto: Diego de Erice / Instagram)

11. TUVO UNA POLÉMICA CON BÁRBARA DE REGIL

A mediados de 2020, cuando la pandemia por COVID-19 azotaba el planeta, Ferka no dudó en arremeter contra Bárbara de Regil por dar clases virtuales y recomendar rutinas de ejercicios sin ser una experta, por lo que aseguro que en lugar de ayudar a las personas iba a perjudicarlas. Señaló que la protagonista de “Rosario Tijeras”, donde actuó, no era coach ni nutricionista para hablar de esos temas, pues no tenía ninguna preparación ni curso de actividad física.