Desde su primera aparición en el recordado grupo juvenil “Garibaldi”, Patricia Manterola no tardó en convertirse en una de las artistas más reconocidas y cotizadas de México, siendo figura de la delegación del país en los Juegos Olímpicos y protagonizando intensas historias en Televisa, Telemundo y otras empresas.

Y es que la celeb de México no solo ha destacado en su rol como actriz, sino también como presentadora, siendo parte de los “Premios Lo Nuestro”, “El show de los sueños” o “La Voz Kids”.

Pese a ser una figura pública muy popular, Manterola ha sido muy discreta en sus relaciones personales, llegando a rechazar a Luis Miguel, manteniéndose firme y solicitando respeto durante el anuncio de su separación de Javier Ortiz, con quien estuvo casada por cinco años, o su matrimonio con Forrest Kolb.

Patricia Manterola fue protagonista de "Apuesta por un amor" (Foto: Televisa)

¿QUIÉN ES FORREST KOLB?

En 2010, Patricia Manterola sorprendió a sus seguidores al confirmar su matrimonio con Forrest Kolb, un empresario, bioingeniero y modelo estadounidense 11 años menor que ella.

Kolb nació el 20 de julio de 1983 en Burbank, California, en una familia de ascendencia persa y alemana. Se mantuvo en la ciudad hasta su adolescencia, cuando ingresó a la Universidad de California, ubicada en San Diego, de donde obtuvo una licenciatura en bioingeniería.

Luego de egresar, Forrest combinó sus labores como ingeniero con su rol de empresario, fundando en 2008 una empresa de instalación de paneles solares en casa y edificios llamada “Ecoflip”, la cual instituyó junto a su socio comercial Joe Paone.

Patricia Manterola y su esposo se conocieron en un hotel de Los Ángeles (Foto: Forrest Kolb / Instagram)

La relación con Patricia Manterola

Un año después, el empresario conocería a Patricia Manterola en un el lobby de un hotel de Los Ángeles, intercambiando correos y escribiéndose a través de correos electrónicos por varios meses.

Pese a no saber español, Kolb se acercó a la familia de Manterola y le pidió la mano a su mamá, recibiendo la bendición de esta para casarse, uniéndose el 12 de diciembre del 2010 en la capilla de la Guadalupe, en el parque ecológico Xcaret en Quintana Roo, México.

Incluso, el estadounidense se animó a protagonizar el video musical de la canción “Gracias” junto a su esposa, el cual fue dirigido por Chris Isaak.

Los negocios de Forrest Kolb

Además de su faceta como bioingeniero y de ser fundador de Ecoflip, el norteamericano se ha destacado en otras facetas, como la creación de la revista “Love Angeles”, destinada a la difusión de noticias positivas y de bienestar, la cual surgió como una idea para contrarrestar las publicaciones negativas de los medios tradicionales.

A esto se le suma la función de Expertise.com, la cual permite a profesionales establecer redes laborales, principalmente en el rubro ecológico y conservación del medio ambiente.

En 2012, Kolb se convirtió en modelo y actor, participando en “A night at the Silent Movie Theater” y siendo el rostro del libro “El secreto”, un best seller que consiguió más de 12 millones de copias.