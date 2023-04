Jessica Rodríguez, presentadora de “Despierta América”, se ha ganado el cariño de los televidentes con su frescura y su carisma. La venezolana no solo está cosechando éxitos en el ámbito profesional, también vive una etapa muy bonita en lo personal, pues está enamorada.

La presentadora más joven de “Despierta América” es muy activa en sus redes sociales, donde comparte momentos especiales con sus amigos y familia. Sin embargo, no se conocía nada sobre su vida amorosa. De hecho, muchos creían que estaba soltera, pero resulta que esto no es así.

Jessica Rodríguez sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al revelar que tiene novio. Con un tierno mensaje, la venezolana de 29 años compartió una fotografía junto a su pareja, Freddy Perez-Oropeza. ¿Quién es él? Aquí te lo contamos.

Jessica Rodríguez es originaria de Caracas, Venezuela (Foto: Jessica Rodríguez / Instagram)

¿QUIÉN ES FREDDY PEREZ-OROPEZA, EL NOVIO DE JESSICA RODRÍGUEZ DE “DESPIERTA AMÉRICA”?

A través de sus redes sociales, Jessica Rodríguez reveló a sus seguidores que tiene novio. Se llama Freddy Perez-Oropeza, quien ha estado en momentos importantes en la vida de la presentadora.

Por ejemplo, Freddy Perez-Oropeza estuvo presente en el cumpleaños 28 de Jessica Rodríguez y en la celebración de sus 29 años en el 2022. También asistió a la fiesta de cumpleaños de la mamá de la presentadora venezolana.

Freddy ya es cercano a la familia de Jessica Rodríguez. Él celebró la Navidad del 2022 junto a la mamá y papá de su novia.

Freddy Perez-Oropeza es el novio de Jessica Rodríguez (Foto: Jessica Rodríguez/ Instagram)

Jessica Rodríguez y Freddy Perez-Oropeza también disfrutan su tiempo como pareja. Fueron a las bellas playas de Tulum en México, donde asistieron como invitados a una boda.

También estuvieron juntos a los Latin GRAMMY, donde o vimos públicamente. Durante su estancia en Las Vegas, Jessica Rodríguez y Freddy Perez-Oropeza disfrutaron del gran evento a la música latina y la fiesta.

¿CÓMO SE CONOCIERON JESSICA RODRÍGUEZ Y FREDDY PEREZ-OROPEZA?

Jessica Rodríguez y Freddy Perez-Oropeza se conocieron en una fiesta cuando los presentó un amigo en común. De hecho, en aquella ocasión los estaban emparejando.

“Fue una noche muy loca, porque yo creo que Freddy no sabía que nos estaban empatando”, dijo la presentadora venezolana y luego Freddy afirmó: “No, yo no sabía, a ella le contaron todo, yo no tenía ni idea”.

“Exacto, y cuando yo llego él como que no me prestó mucha atención y yo así como que ¿hello!”, recordó Jessica. “¿Cómo voy a pensar yo que una mujer tan bella me va a prestar atención?”, dijo Freddy en entrevista para TelevisaUnivision.

“Entonces yo de una me puse como molesta. Dije ‘¡ah, no! Pero esto no va para el baile’; él no me está prestando atención”, dijo Jessica Rodríguez, quien contó que al final de aquella noche terminaron hablando y la pasaron muy bien. Desde entonces surgió la química entre ellos y lo demás ocurrió super rápido. “No hemos dejado de hablar y de pasarla bien”, afirmó la venezolana.

Jessica Rodríguez y Freddy Perez-Oropeza se conocieron en una fiesta cuando los presentó un amigo en común (Foto: Jessica Rodríguez/ Instagram)

FOTOS DE FREDDY PEREZ-OROPEZA EN INSTAGRAM

Jessica Rodríguez y Freddy Perez-Oropeza viajaron juntos a las bellas playas de Tulum en México (Foto: Jessica Rodríguez/ Instagram)

Freddy ya es cercano a la familia de Jessica Rodríguez. Él celebró la Navidad del 2022 junto a la mamá y papá de su novia (Foto: Jessica Rodríguez/ Instagram)