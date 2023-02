Benidorm Fest 2023 arrancó por todo lo alto con la participación de 18 artistas que están dejando todo en el escenario con un único fin: alzarse con el micrófono de bronce y poder representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023, que se realizará en Liverpool del 9 al 13 de mayo próximo. Entre los participantes se encuentra Fusa Nocta, quien se ha convertido en una de las favoritas del público.

Debido a que la presencia de esta joven, con un estilo bien marcado: trap y rap, ha despertado el interés de muchas gente, te damos a conocer quién es y lo que se sabe sobre la cantante que participa en la competencia musical con su tema “Mi familia”.

La joven ha ganado miles de seguidores por su música que combina varios géneros (Foto: Fusa Nocta / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE FUSA NOCTA

Nombre de nacimiento: Miriam Nares Signes

Miriam Nares Signes Lugar de nacimiento: Gandía

Gandía Nacionalidad: Española

Española Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 28 años

28 años Instagram: @fusanocta

@fusanocta YouTube: @FUSANOCTA

2. ¿QUIÉN ES FUSA NOCTA?

Fusa Nocta es una de las participantes de Benidorm Fest 2023, que se está haciendo un nombre en la escena musical que no tiene un género fijo, ya que su canción “Mi Familia”, con la que sale a buscar el triunfo, mezcla trap, flamenco, rap y electrónica.

Las letras de sus temas han gustado a la audiencia (Foto: Fusa Nocta / Instagram)

3. ¿POR QUÉ SE HACE LLAMAR FUSA NOCTA?

La joven explicó que su nombre artístico proviene de dos palabras. “Fusa es una nota musical y Nocta viene de noctem, que en latín significa noche. Es como decir: ‘La nota de la noche’. Mezcla la belleza de la música con lo salvaje de la noche”, precisó en una entrevista con NEO2.

4. JAMÁS RECIBIÓ FORMACIÓN MUSICAL

Fusa Nocta reveló en la misma entrevista que jamás recibió formación musical: ni vocal ni de guitarra. “Aprendí yo sola en una época en la que necesitaba estar a solas conmigo misma”, dijo.

5. ¿CÓMO SE HIZO CONOCIDA FUSA NOCTA?

La artista se hizo relativamente conocida tras su paso por el concurso musical “Factor X”, en 2018. En dicho espacio televisivo se presentó con la canción que compuso “No Gyals In The Club”.

A ella gusta lucir diversos looks (Foto: Fusa Nocta / Instagram)

6. ¿EN QUIÉNES SE INSPIRÓ?

Esta española toma influencias musicales de Amy Winehouse, Gata Catana o Lauryn Hill.

7. ¿QUÉ PIENSA DE LAS COMPARACIONES CON ROSALÍA?

A raíz de que es comparada con Rosalía, pese a que ella no trata de imitarla, Fusa Nocta toma las cosas con tranquilidad. “Yo sabía que eso iba a pasar, pero es verdad que me esperaba que la gente lo viese de otro modo. Los comentarios que veo dicen que he cogido cosas de ella, pero que las he mezclado con otros estilos y que la fusión es interesante. Estoy muy contenta por eso, y tampoco hay nada de malo en que digan que tengo un sonido parecido al de Rosalía, porque su trabajo es brutal. Pero vamos, no le doy mucha importancia”, dijo en la entrevista que concedió a ABC.

8. ¿FUSCA NOCTA TIENE PAREJA?

La vida íntima y sentimental de Fusa Nocta es bien reservada, por lo que se desconoce si tiene pareja.