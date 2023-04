El célebre cantante y presentador Bertín Osborne parece haber encontrado nuevamente el amor. Y es que tras las aseveraciones de que la modelo Gabriela Guillén sostiene una relación “muy especial” con el artista, la prensa de espectáculos y redes sociales se ha volcado a conocer la identidad de la mujer que habría robado el corazón de la celebridad. Conócela un poco más a continuación.

El aristócrata, natural de Madrid, España, ya sabe lo que es relacionarse con una mujer más joven que él. Su segunda esposa, la modelo venezolana Fabiola Martínez, con quien tiene dos hijos, es 18 años menor que el cantautor.

La novedad vino a través de una exclusiva de la revista “¡Hola!”, en donde se afirma que Guillén -32 años- mantiene una relación cercana con el conductor de “Mi casa es tuya”, aunque horas más tarde el propio actor se encargó de desmentir los dichos de la mujer.

Osborne ha asegurado que no tiene intenciones de tener pareja (Foto: Bertín Osborne / Instagram)

GABRIELA GUILLÉN ASEGURA TENER UNA RELACIÓN ESPECIAL CON EL PRESENTADOR BERTÍN OSBORNE

La mencionada revista señala que la modelo Gabriel Guillén tiene una relación “muy cercana y especial” con Osborne. Esta información ha sido contrastada por el programa “Y ahora Sonsoles”, de Antena 3.

“Confirmamos en exclusiva que el cantante y ella mantienen una relación porque hace unos minutos este programa se ponía en contacto con ella y nos confirma que Bertín y ella están juntos”, sostuvieron en dicho espacio televisivo.

BERTÍN OSBORNE DESMIENTE UNA RELACIÓN CON GABRIELA GUILLÉN

El mismo celeb le brindó una extensa entrevista a “¡Hola!”, en donde aseveró que Guillén está dentro de su círculo de amistades, es una amiga muy especial pero no sostiene relación alguna con ella ni está enamorado.

“Es encantadora, simpática, muy guapa y además es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte. La he visto ocho o diez veces. Y ha estado aquí en Sevilla con unas amigas suyas dos o tres veces. Punto y se acabó”, expresó Bertín.

“Si estuviera enamorado, los primeros en enterarse, para empezar, serían ustedes. Pero es que, primero, ni se me pasa por la cabeza, y segundo, no ha pasado. Y si fuera así, lo diría porque yo no tengo nada que esconder”, agregó.

“Tengo otras 25 amigas especiales, pero no tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Es que no hay más”, sentenció.

Asevera que tiene muchas amigas especiales (Foto: Bertín Osborne / Instagram)

¿QUIÉN ES GABRIELA GUILLÉN, LA MUJER RELACIONADA CON BERTÍN OSBORNE?

Se trata de la modelo y empresaria, Marlises Gabriela Guillén, propietaria y directora de un centro estético en la ciudad de Madrid. Además es fisioterapeuta, rol en el que ambos se conocieron a raíz de unas consultas terapeúticas de Bertín. Mira algunas fotos de la treinteañera española.

Gabriela es una próspera empresaria estética (Foto: Gloss)

Guillén tiene una clínica terapeútica (Foto: Gabriela Guillén / Instagram)