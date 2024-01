De ser una socialité que se codeaba con la realeza británica a convertirse en una de las piezas fundamentales del esquema de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein, nos referimos a es Ghislaine Maxwell, la exnovia y colaboradora del fallecido magnate financiero acusado de abusos sexuales y pedofilia. Si bien, conocemos cómo esta mujer reclutó a adolescentes para satisfacer los bajos instintos de su pareja y de sus poderosos amigos, te contamos quién es ella, desde su crianza como hija de uno de los hombres más ricos de Inglaterra hasta formar parte de una organización criminal.

Cabe señalar que actualmente, ella purga una condena de 20 años, luego de que, el 29 de diciembre de 2021, un jurado de la ciudad de Nueva York la declaró culpable en cinco de los seis cargos de los que se le acusaba, siendo los más graves: prostitución infantil y tráfico sexual de menores.

GHISLAINE MAXWELL, LA HIJA MENOR DE UN MAGNATE BRITÁNICO

Ghislaine Maxwell es la novena y última hija del magnate de la prensa británica Robert Maxwell. Nació el 25 de diciembre de 1961 en Maisons-Laffitte, fue educada en la Universidad de Oxford, habla varios idiomas y tiene tres nacionalidades: francesa, británica y estadounidense.

Tenía una relación cercana a su padre, quien no dudó en ponerla a cargo de su club de fútbol, el Oxford United; no sólo ello, pues nombró a su yate “Lady Ghislaine”, precisamente fue en esta embarcación en la que el millonario empresario desapareció en las islas Canarias y al poco tiempo su cuerpo fue encontrado. La muerte del checo ocurrió en noviembre de 1991.

Ghislaine Maxwwell en el funeral de su padre en el Monte de los Olivos el 10 de noviembre de 1991 (Foto: Sven Nackstrand / AFP)

UNA RELACIÓN ENFERMIZA CON SU PADRE

De acuerdo con el libro “Cazando a Ghislaine” del periodista John Sweeney, la relación de padre e hija era enfermiza, ya que Robert Maxwell desarrolló una dinámica abusiva con su heredera, quien no podía refutarle nada y creció pensando que debía satisfacer todo lo que él le decía o pedía.

En el documental “Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica” de Lisa Bryant y Maiken Baird, la periodista Petronella Wyatt, también cercana a la familia, contó que la mujer se había criado en un entorno machista, donde solamente existía para complacer a los hombres: “Robert Maxwell se paseaba con Ghislaine como si fuera una mascota. Era una relación rara porque parecía una relación entre un hombre y su amante. No en el sentido físico, sino que estaba muy orgulloso de su cuerpo y de que fuera atractiva y glamorosa. Le gustaba llevarla del brazo. De una manera algo enfermiza, ella representaba su pilar más firme”.

GHISLAINE MAXWELL, UNA MUJER CULTA PERO MUY SEXUALIZADA

A pesar de que muchos la recuerdan como una mujer muy culta, tenía actitudes muy sexualizadas delante de todos. “Recuerdo una fiesta. Ghislaine y yo no nos veíamos hace tiempo y apareció de la nada. Me cogió de la mano y me dijo que me daría una clase de cómo hacer sexo oral. Quedé desconcertada”, contó Wyatt. Pero eso no quedó ahí, ya que incentivaba a las jóvenes a coquetear y acostarse con hombres.

En el mismo documental, otra conocida de Maxwell, Nicola Glucksmann narró que, en una fiesta netamente familiar, Ghislaine desapareció de un momento a otro y cuando regresó tenía varios pañuelos para un juego. Este consistía en vendar los ojos de los hombres y posteriormente “las mujeres debían sacarse la parte de arriba y desfilar delante de ellos para que pudieran manosearles los pechos e intentar adivinar a qué invitada de la fiesta pertenecían”.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein derrochando amor. Ella no dudaba en complacer los más bajos instintos del financiero (Foto: Handout / Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York / AFP)

LA MUERTE DE SU PADRE LA DEJÓ DEVASTADA

En noviembre de 1991, Robert Maxwell murió tras salir a navegar en el yate que llevaba el nombre de su última hija. Esto significó un duro golpe para Ghislaine, quien terminó devastada por la pérdida, pero otro duro golpe llegaría para ella al enterarse de que su padre había robado parte de las pensiones de sus empleados. Ante el escándalo, decidió abandonar Inglaterra e instalarse en Estados Unidos, país donde conoció a Jeffrey Epstein.

GHISLAINE MAXWELL Y JEFFREY EPSTEIN: UNA RELACIÓN MUY INTENSA

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein tuvieron una relación muy intensa, debido a que ella era una socialité y tenía contactos con la realeza británica, se encargó de meter al financiero estadounidense al círculo de gente de élite.

Aunque fuentes cercanas aseguraron que su romance no duró mucho, la complicidad entre ambos se trasladó al plano laboral y amical. Es más, aseguran que tras el fallecimiento de su padre, la mujer desarrolló una dependencia emocional con Epstein.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, además de tener un romance, crearon lazos laborales amicales muy fuertes (Foto: Handout / Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York / AFP)

COMIENZA SU LABOR DE RECLUTADORA SEXUAL PARA EPSTEIN

Debido a que estaba empeñada en satisfacer las necesidades de Epstein, Ghislaine comenzó a reclutar a adolescentes para servir sexualmente al magnate financiero, quien ya tenía vínculos muy poderosos, por lo que también, las jovencitas que llegaban eran destinadas para sus amigos.

Sarah Ransome, una de las víctimas de la pareja, dijo al programa “Panorama” de BBC, en diciembre de 2020, que “Ghislaine controlaba a las chicas. Era como la madame. Ella era de los elementos básicos de la operación de tráfico sexual y siempre visitaba a Jeffrey en la isla para asegurarse de que las chicas estuvieran haciendo lo que se suponía que debían estar haciendo. Sabía lo que le gustaba a Jeffrey”.

Ella llevó infinidad de muchachas a las mansiones de Epstein, a quienes les ofrecía más dinero si la ayudaban a buscar nuevas niñas para trabajar como “masajistas” del financiero y sus amigos.

SE ALEJA DE JEFFREY EPSTEIN

Cuando Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por solicitar relaciones sexuales a menores y tentar a la prostitución de niñas, Ghislaine Maxwel decidió alejarse de su expareja, pero no pudo evitar los señalamientos en su contra en 2009.

Al querer desviar toda la atención sobre ella, no dudó en fundar la ONG “Proyecto TerraMar”, dedicada a preservar los océanos, por el que incluso dio una charla en Naciones Unidas. De ahí tuvo un perfil bajo y pasó desapercibida, aunque tras la muerte de Epstein, en 2019, todos voltearon a mirarla.

Fue arrestada en julio de 2020 en su mansión de New Hampshire y encarcelada en Nueva York. Tras ello fue condenada a 20 años de prisión en diciembre de 2021.

El príncipe Andrew, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto (Foto: Handout / Tribunal de Distrito de EE. UU. - Distrito Sur de Nueva York (SDNY) / AFP)

GHISLAINE MAXWEL FUE PROTAGONISTA DEL ESQUEMA DE TRÁFICO SEXUAL DE MENORES DE EPSTEIN

Sin duda alguna, Ghislaine Maxwell es una de las protagonistas del esquema de tráfico sexual de menores de Epstein.

“Basándome en lo que sé, calculo que Jeffrey Epstein abusó de más de 500 víctimas. Eso me hace pensar que es, indiscutiblemente, el depredador sexual más prolífico de la historia. Pero sin la ayuda de Ghislaine no podría haber fabricado un plan tan elaborado ni abusado de tantas chicas. Alimentó a un monstruo, y para eso hay que ser otro monstruo”, señaló Brad Edwards, abogado representante de cerca de 65 víctimas del caso Epstein, publica La Tercera.

Ghislaine Maxwell durante un evento el 20 de septiembre de 2013 en Nueva York y Jeffrey Epstein, quien fue detenido por tráfico sexual y pedofilia (Foto: Laura Cavanaugh y Handout / AFP)