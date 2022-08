Gloria Camila Ortega es la nueva integrante de “Pesadilla en el paraíso”, el reality de supervivencia que llegará a Telecinco. Ella formará parte del grupo de 16 concursantes, denominados granjeros, que competirá bajo condiciones extremas: sin ningún tipo de comodidades, sin agua ni luz y conviviendo con animales.

Tras confirmarse su presencia, la joven envió un mensaje contundente: “¡Qué ganas! Gracias a los que me apoyáis y a los que no también”, escribió en la cuenta oficial de Instagram del programa.

Debido a las opiniones divididas que se han generado respecto a su presencia, te damos a conocer quién es y todo lo que debes saber sobre ella.

Gloria Camila Ortega es una de las integrantes de "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE GLORIA CAMILA ORTEGA

Nombre completo: Gloria Camila Ortega Mohedano

Gloria Camila Ortega Mohedano Lugar de nacimiento: Colombia

Colombia Nacionalidad: Colombiana y española

Colombiana y española Cumpleaños: 21 de febrero

21 de febrero Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 26 años

26 años Instagram: @gloriacamilaortega

2. UNA FAMILIA NO DE SANGRE, PERO SÍ DE CORAZÓN

Gloria Camila nació el 21 de febrero de 1996 en Colombia, país donde vivió hasta los 3 años, luego de ser adoptada, con su hermano José Fernando, de 6, por la cantante Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, quienes los llevaron a su natal España. Una vez que llegaron a la Madre Patria, los pequeños fueron presentados en la revista ¡Hola!

La joven jamás olvida sus raíces y está muy feliz de haber llegado a dicha familia en 1999. “Fue como salir de un pozo negro para llegar a una vida llena de luz. No supuso ningún problema que me dijeran que era adoptada, me siento querida todo el rato, doy gracias por los padres que me han tocado”, señala cada vez que le tocan ese tema.

En total, tiene tres hermanos: José Fernando, Rocío Carrasco y José María, este último es fruto de la relación de su padre con Ana María Aldón.

La cantante Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, padres de la joven (Foto: Gloria Camila Ortega / Instagram)

3. UNA PÉRDIDA MUY DURA

Cuando la muchacha apenas tenía 10 años, su madre dejó de existir el 1 de junio de 2006 tras luchar contra el cáncer de páncreas. “No era consciente de lo que estaba pasando y que podía llegar el final. Mi familia tampoco quería que fuésemos conscientes, éramos pequeños”, dijo al programa “Volverte a Ver” tal como lo publicó El Español.

“Me entero porque su última noche me mandan a casa de mi tía Carmen. Estábamos con mis primos y al día siguiente tenía colegio. Yo me levanté y pensé que era muy raro que no nos despertaran. Vino mi tía con mi prima y me dijeron que había una nueva estrella en el cielo. Mi madre se había ido al cielo. Fue muy duro”, contó en la misma entrevista.

4. SU HERMANO BIOLÓGICO Y SU PADRE VAN A PRISIÓN

Tres años después de la muerte de su madre, en noviembre de 2013, su hermano biológico José Fernando termina en prisión sin fianza tras ser acusado de varios delitos, entre ellos robo con violencia.

El 23 de abril de 2014 su padre José Ortega es recluido en la cárcel tras haber sido sentenciado en abril de 2013 por el delito de homicidio imprudente y conducción temeraria, que provocó la muerte de Carlos Parra Castillo en mayo de 2011. Después de un año y un mes en prisión le concedieron el tercer grado de semilibertad.

Cuando ambos estuvieron tras las rejas, Gloria Camila no los dejó solos y los visitó constantemente.

La influencer junto a su hermano José Fernando (Foto: Gloria Camila Ortega / Instagram)

5. NUEVAMENTE SUFRE POR EL COMPORTAMIENTO DE SU HERMANO

Tras salir de prisión, su hermano José Fernando comenzó a llevar una vida de adicciones y serios problemas de conducta que lo llevarían otra vez tras las rejas, pero su defensa solicitó un informe médico. Los resultados no fueron nada alentadores ya que le detectaron trastorno límite de la personalidad.

“Su afectividad es lábil, no tiene pleno control de sus sentimientos y puede reaccionar de forma anómala ante comentarios o experiencias (…). Su déficit intelectual, sumado a su trastorno mental y el consumo de sustancias, le limitan gravemente (…). [Por tanto, debería ser] incapacitado civilmente e ingresado en un centro de salud mental”, señalaba el examen según publicó El Mundo.

6. MALA RELACIÓN CON SU HERMANA MAYOR

Tras la muerte de su madre, Gloria Camila Ortega dio a conocer que la relación con su hermana Rocío Carrasco, quien es su mayor por 19 años, se resquebrajaron. “Era buena, además mi sobrina, que es de mi edad, nos hemos criado desde pequeñas juntas. Ella estaba en casa, yo la recuerdo buena, no sé qué pudo pasar para que desapareciese ese buen rollo. No busco nada ya”, dio a conocer en “Volverte a ver”.

En 2015, la muchacha arremetió contra Rocío al señalar que en un inicio el museo en honor a su mamá no se abría porque su hermana mayor no quería por un conflicto de intereses económicos con el Ayuntamiento de Chipiona, algo que logro darse al año siguiente.

7. INCURSIONA EN LA TELEVISIÓN

Gloria Camila Ortega incursiona en la televisión el año 2015 en calidad de invitada al plató de “Mujeres y hombres y viceversa”, fue aquí donde a conocer cómo fu su vida desde pequeña y cómo le afectó la muerte de su madre.

La muchacha es muy activa en sus redes sociales (Foto: Gloria Camila Ortega / Instagram)

8. ABRE SU TIENDA DE ROPA

A finales de 2015, la joven decide abrir su propia tienda de ropa en la plaza del Salvador de Sevilla, pero a los meses de inaugurarla tuvo que cerrarla por las bajas ventas. En 2016, la abre nuevamente.

9. PARTICIPANTE DE “SUPERVIVIENTES”

El año 2017, la joven ingresa al reality “Supervivientes”, con el que gana popularidad. Aquel año participó junto a su entonces pareja Kiko Jiménez. Ella permaneció en el programa 63 días y fue la sexta expulsada.

Fue colaboradora del programa “Supervivientes: Conexión Honduras” en las ediciones de 2018, 2020 y 2021. Su fama se extendió más.

Le encanta posar para las cámaras. Aquí con un bikini rojo (Foto: Gloria Camila Ortega / Instagram)

10. REPORTERA DE UN PROGRAMA

De enero de 2018 hasta 2021, trabajó como reportera del programa “Volverte a ver”. Pero ese mismo año, también estuvo en “Ven a cenar conmigo: Gourmet edition”.

11. COLABORADORA DE ESPACIOS TELEVISIVOS

2020-2021: Colaboradora de “Ya son las ocho”.

2022: Colaboradora de “Ya es verano”.

2022-actualidad: Colaboradora de “Ya es mediodía”.

12. INCURSIONA COMO ACTRIZ

En enero de 2021, Gloria Camila Ortega debutó en la serie televisiva “Dos vidas” interpretando a Cloe. Apareció en todos los episodios.

Disfrutando un día soleado y no podía faltar una toma para sus redes sociales (Foto: Gloria Camila Ortega / Instagram)

13. ESTUDIOS

En su cuenta de Instagram, la joven señala que estudió Diseño de Moda y Marketing Digital.

14. ¿QUÉ DICE DE CONOCER A SU FAMILIA BIOLÓGICA?

Durante una transmisión que hizo en sus redes sociales, sus seguidores le preguntaron si sabía algo sobre su familia biológica. Su respuesta fue contundente: “No, no conozco a mi familia biológica ¡ni la busco! Quiero ir a Colombia. Es mi próximo viaje”, precisó.

15. ¿GLORIA CAMILA ORTEGA TIENE PAREJA?

El corazón de Gloria Camila Ortega tiene dueño. El nombre del afortunado es David, con quien se luce en redes sociales.