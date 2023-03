La parte 2 de la temporada 4 de “You” nos presentó a un nuevo personaje llamado Tom Lockwood, un poderoso “inversionista activista” que es el padre de Kate Galvin. Aunque solamente lo vimos en dos episodios, estos fueron suficientes para conocer el gran desprecio que siente su hija por él, cuyo papel es interpretado por Greg Kinnear.

A raíz de que su actuación dejó sorprendidos a los seguidores de la serie de Netflix, sobre todo cuando hizo que Joe Goldberg realizara un acto con él para evitar caer en sus viejas costumbres, te contamos más sobre este actor que le dio vida.

Cabe señalar que la segunda parte llegó a la plataforma de streaming el 9 de marzo, la cual consta de cinco episodios.

En "You", Tom Lockwood es odiado por su propia hija Kate Galvin (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE GREG KINNEAR

Nombre completo: Gregory B. Kinnear

Gregory B. Kinnear Lugar de nacimiento: Logansport, Indiana

Logansport, Indiana Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 17 de junio

17 de junio Año de nacimiento: 1963

1963 Edad: 59 años

59 años Estatura: 1,76 m

1,76 m Años activo: Desde 1988

2. ¿QUIÉN ES GREG KINNEAR?

Greg Kinnear es un actor estadounidense que ha participado en varias producciones de diferente género demostrando su gran versatilidad. Ahora integra el elenco de la segunda parte de la cuarta temporada de la serie “You”.

Cuando Greg Kinnear llegó para la proyección de "Feast of Love" el 17 de septiembre de 2007 en un teatro de Nueva York (Foto: Stan Honda / AFP)

3. DE NIÑO VIVIÓ EN DIFERENTES PAÍSES

Como era hijo de un diplomático que laboraba en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, vivió con su familia en diferentes países como Líbano y Grecia.

4. ESTUDIÓ PERIODISMO Y EJERCIÓ LA CARRERA

Kinnear estudió periodismo de radio y televisión en la Universidad de Arizona, en Tucson. Una vez que terminó la carrera encontró trabajo como asistente de marketing de una corporación de televisión en Los Ángeles. Posteriormente fue presentador y periodista en la cadena MTV en 1986.

La vez que Greg Kinnear asistió al estreno de "Black Bird" en Bruin Westwood en Los Ángeles, California, el 29 de junio de 2022 (Foto: Robyn Beck / AFP)

5. INCURSIONA EN LA ACTUACIÓN

Cuando se queda sin trabajo, Greg empieza a tener pequeños papeles en producciones televisivas, pero él siguió buscando desempeñarse en lo que había estudiado.

6. CREÓ Y PRESENTÓ UN PROGRAMA DE TV

En 1990, Kinnear fue el creador, coproductor ejecutivo y presentador del programa televisivo “Best of the Worst” que permaneció al aire por dos años. Tras ello, siguió su faceta en la presentación de la serie estadounidense “Talk Soup” en E!, donde estuvo hasta 1994. Después vino su show “Later with Greg Kinnear” por NBC.

Greg Kinnear en el estreno de "The Twilight Zone" de CBS en Harmony Gold Preview House el 26 de marzo de 2019 en Los Ángeles, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

7. SE DEDICA DE LLENO A LA ACTUACIÓN

En 1995, debuta con la película “Sabrina” que lo llevó a mostrar su gran desenvolvimiento como actor y ser llamado a participar en más de cuarenta producciones como “As Good as It Gets” (1997), “Mystery Men” (1999), “Someone like You” (2001), “Little Miss Sunshine” (2006), “Flash of Genius” (2008), “House of Cards” (2018), entre otros más.

8. ¿GREG KINNEAR TIENE PAREJA?

Greg Kinnear está casado con la modelo británica Helen Labdon desde 1999. Fruto de su unión tiene tres hijas.

Greg Kinnear posando para el photocall en la película "Fast Food Nation" en la 59ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes el 19 de mayo de 2006 (Foto: Francois Guillot / AFP)

9. INCURSIONÓ EN BROADWAY

El histrión también incursionó en Broadway en 2020 con la obra “To Kill a Mockingbird”, en el que interpretó a Atticus Finch.

10. GANÓ VARIOS PREMIOS