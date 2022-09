Aunque el mundo de “Game of Thrones” está lleno de juegos de poder, traiciones y violencia, también tiene su cuota de romance. En el episodio 3 de “House of the Dragon”, pudimos ver brevemente a un personaje que tomará gran importancia en los próximos capítulos, Harwin Strong.

ALERTA DE SPOILERS. En el episodio que se estrenó el pasado domingo 4 de septiembre, pudimos ver que Rhaenyra Targaryen ya tiene algunos pretendientes como Jason Lannister. Sin embargo, la princesa le prestó poca atención.

Además, luego de caminar llena de sangre por el campamento luego de matar al jabalí, el señor de Casterly Rock pareció desencantado con dicha imagen. Por el contrario, un caballero que se encontraba despellejando un conejo fue cautivado por el carácter desenfadado de la hija del rey Viserys.

La mirada que le lanzó no pasó desapercibido y los fanáticos ya han hecho viral la escena en redes sociales. Por supuesto, los que conocemos los hechos que seguirán, estamos aún más emocionados.

En “House of the Dragon”, Harwin Strong es interpretado por Ryan Corr, un actor australiano que ha participado en películas como “Hasta el último hombre”, “1%”, “Holding the man”, entre otros títulos.

Escena en la que Harwin Strong ve llegar a Rhaenyra Targaryen en el episodio 3 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES HARWIN STRONG DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Harwin Strong es el hijo de Lyonel Strong, el señor de Harrenhal y Maestro de Leyes del Consejo Privado del rey. Además, tiene un hermano menor llamado Larys, quien nació con un problema en los pies.

En su época, era considerado el hombre más fuerte del reino, por lo que lo llamaban “Rompehuesos”. En los libros de George R.R. Martin, se cuentan los rumores que fue el amante de Rhaenyra Targaryen mientras ella estuvo casada con Laenor Velaryon.

DATOS PERSONALES DE HARWIN STRONG

Afiliación: Casa Strong y Casa Targaryen

Casa Strong y Casa Targaryen Título: Capitán de la Guardia de la Ciudad

Capitán de la Guardia de la Ciudad Alias: Rompehuesos y Huesos Rotos

Rompehuesos y Huesos Rotos Fecha de nacimiento: 90 d.C.

90 d.C. Fecha de defunción: 120 d.C.

120 d.C. Padre: Lyonel Strong

Lyonel Strong Hermano: Larys Strong

Larys Strong Amante: Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen Hijos: Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon

Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon Facción: los Negros

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE HARWIN STRONG

En los libros, Harwin Strong es descrito como un hombre corpulento, alto y temible, lo que le aporta bastante de su característica fuerza. Además, tiene el cabello oscuro.

Sin embargo, en la serie no tiene un tamaño particularmente grande, aunque sí es descrito como “el hombre más fuerte del reino”.

Por otro lado, Harwin Strong le era completamente leal a Rhaenyra Targaryen y siempre la acompañaba a cualquier evento al que asistiera.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE HARWIN STRONG CON RHAENYRA TARGARYEN?

Existen diversas versiones de los acontecimientos que ocurrían en la corte, especialmente sobre los romances de Rhaenyra Targaryen.

En una de dichas especulaciones, se habla que la princesa fue rechazada por Ser Criston Cole y, de camino a su habitación, se encontró a Harwin Strong, quien regresaba de un turno en la Guardia de la Ciudad, donde servía de capitán.

Al final, sería en él con quien Rhaenyra encontraría consuelo antes de su boda con Laenor Velaryon. Desde ese momento, Ser Harwin Strong reemplazó a Criston Cole.

Durante la celebración de la boda, fue el campeón de la princesa y esta le dio su favor. Sin embargo, el caballero terminó perdiendo ante Cole, quien le rompió la clavícula y el codo.

Posteriormente, Harwin Strong se mantuvo constantemente al lado de Rhaenyra y cuando se mudaron a Rocadragón por los conflictos con Alicent Hightower, él la acompañó como su guardia personal.

¿HARWIN STRONG ES EL VERDADERO PADRE DE LOS HIJOS DE RHAENYRA TARGARYEN?

Cuando Rhaenyra Targaryen dio a luz a su primer hijo, sorprendió a todos que el niño, llamado Jacaerys, no tuviera la cabellera blanca de su madre y su padre, Laenor Velaryon, quien se sospechaba que era homosexual.

Sus siguientes dos hijos, Lucerys y Joffrey Velaryon, también tenían el cabello marrón oscuro, por lo que los rumores decían que en realidad eran hijos de Harwin Strong.

Harwin Strong junto a Rhaenyra Targaryen y su hijo Jacaerys Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Incluso se tiene registro que, para el nacimiento del segundo niño, tanto Lucerys como Harwin estuvieron al lado de la princesa al momento de dar a luz.

En una ocasión, Aemond Targaryen, el segundo hijo de Alicent y Viserys, trajo a colación estos rumores, lo que desencadenó una pelea con Lucerys, quien terminó hiriéndolo en el ojo.

¿CÓMO MUERE HARWIN STRONG?

Debido a los fuertes rumores sobre la relación amorosa de Harwin con Rhaenyra, el rey Viserys determinó que el caballero Strong regresaría a Harrenhal con su padre, separándolo de la princesa.

Poco después, ocurrió un misterioso incendio que acabó con la vida de Lyonel y Harwin Strong. La causa es algo incierta y existen muchas teorías al respecto.

Algunos la atribuyen a la maldición de Harrenhal; otros piensan que fue obra de Daemon, para poder conquistar a Rhaenyra; otros piensan que fue Larys Strong, para poder heredar sus tierras; algunos rumorean que fue Corlys Velaryon, como venganza por haber hecho “cuernudo” a su hijo; mientras que otros se lo atribuyen al rey Viserys, para eliminar al hombre que le trajo deshonor a su casa.

