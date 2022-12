Si bien Luis Miguel es famoso en México y todo el mundo, acaparando la atención de los medios de comunicación, lo mismo no sucede con su familia. Aunque sus hermanos siempre han tenido cierta notoriedad en noticias y demás apariciones públicas, no son de estar tan presentes en dichas plataformas, por lo que no se conoce mucho acerca de ellos.

Lo que sí se sabe es que, pese a que no se frecuentan mucho, el cantante y sus dos hermanos —Sergio y Alejandro— tienen una buena relación de respeto y cariño. Es más, se conoció que el “Sol de México” tiene un gran afecto hacia una de sus sobrinas, Isabella, quien también se mantiene algo alejada de los reflectores.

Pese a ello, la joven tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales, convirtiéndose en alguien muy llamativa para el público por muchas razones, en especial por su vínculo cercano a nivel familiar con uno de los cantantes más importantes que se forjaron en tierras mexicanas.

Alejandro Basteri es el padre de Isabella Sofía (Foto: El Nueve / YouTube)

¿QUIÉN ES ISABELLA BASTERI?

Isabella Sofía Basteri, también conocida bajo el diminutivo de Bella, nació un 1 de septiembre de 1996, de acuerdo con la información que brindó en su cuenta de Twitter. Es decir, en estos momentos, tendría 26 años de edad.

Ella es hija de Alejandro Basteri y una mujer nicaragüense de nombre Alexandra Alcocer, con quien mantuvo una relación en 1995 mientras él estaba estudiando en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

Sus padres se separaron con el tiempo, pero la buena relación entre las partes involucradas se mantuvo, así que es preciso manifestar que Alejandro siempre estuvo al pendiente de su hija, a quien la incluyó en las actividades de su familia.

Como ya lo mencionamos, la muchacha no tiene cercanía con los medios de comunicación, razón por la que no se tiene mucha información acerca de ella o a qué se dedica.

Algunas cosas que se conocen sobre la jovencita es que tiene un gusto notorio con lo relacionado a la moda y que le gusta compartir tiempo con sus amigos.

En su perfil de Instagram tiene cerca de 40 mil seguidores, pero no es de subir muchas publicaciones. Lo mismo sucede con sus demás cuentas de redes sociales, en las que tiene poco o nulo contenido compartido.

FOTOS DE INSTAGRAM DE ISABELLA SOFÍA BASTERI

Isabella Basteri cuando era solo una pequeña niña (Foto: Isabella Basteri / Instagram)