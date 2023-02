Desde que lanzó “BZRP Music Sessions #53″, el pasado 11 de enero de 2023, Shakira no ha parado de acaparar la atención de los medios de comunicación; y cómo no iba serlo, pues sus letras están dedicadas a su ex Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía Martí. Si bien, el tema rápidamente se viralizó y convirtió en un éxito, la fiebre aún no para, algo de lo que se ha encargado la propia colombiana, quien lanzó a la venta una sudadera con su famosa imagen hecha dibujo y la frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la cual fue diseñada nada más y nada menos por su propia sobrina Isabella Mebarak.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Monotonía” lució la prenda de color blanco y en otra de sus publicaciones la exhibió sola con el texto: “¡Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina!”, asimismo colocó el link que lleva a la misma tienda a los interesados en adquirirla. A raíz de que la pariente de la colombiana está detrás de este diseño, te contamos quién es ella.

La artista luciendo la sudadera que diseñó su sobrina (Foto: Shakira / Instagram)

Imagen para ver la prenda sola (Foto: Shakira / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ISABELLA MEBARAK

Nombre completo: Isabella Mebarak

Isabella Mebarak Edad: 24 años

24 años Instagram: @isabellamebarak

@isabellamebarak TikTok: @rizzzabella

2. ¿QUIÉN ES ISABELLA MEBARAK?

Isabella Mebark es la sobrina de Shakira que se encargó de crear el diseño de la polera con la caricatura de su tía y una de las frases de su éxito musical “BZRP Music Sessions #53″.

"Mi piel tiene 24 años", escribió el 2 de agosto de 2022 (Foto: Isabella Mebarak / Instagram)

3. ¿POR PARTE DE QUIÉN DE LOS HERMANOS DE SHAKIRA ES SU SOBRINA?

Primero, debemos aclarar que Shakira es hija única de William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado; sin embargo, por parte de padre tiene nueve medios hermanos, fruto de su primer matrimonio. Dicho esto, no se ha precisado por parte de cuál de sus hermanos, Isabella es su sobrina.

4. ISABELLA MEBARAK TIENE UN HERMANO

En su cuenta de Instagram, Isabella Mebarak ha dado a conocer que tiene un hermano, luego de que lo saludó por su cumpleaños y le dedicó un emotivo mensaje.

Un mensaje dedicado a su hermano por su cumpleaños (Foto: Isabella Mebarak / Instagram)

5. ES DISEÑADORA

Según se puede apreciar en sus redes sociales es diseñadora, tal como ha mostrado Shakira con la sudadera, cuyo estampado hizo su sobrina. Sus diseños pueden ser apreciados en sus redes sociales.

6. YA HA VESTIDO A SHAKIRA EN OTRAS OCASIONES

No es la primera vez que Isabella Mebarak viste con sus originales diseños a su tía Shakira, ya que en otras ocasiones le ha preparado algunas prendas como tops.

La joven posando con un look muy particular (Foto: Isabella Mebarak / Instagram)

7. TIENE UN ESTILO PROPIO

La joven tiene un estilo propio muy bien marcado que luce en su cuenta de Instagram.

8. NO LE TEME AL CAMBIO DE LOOK

Isabella Mebarak no teme cambiar de look de un momento a otro. Por ejemplo, en sus redes sociales se deja ver con distintos colores y cortes de cabello.

Aquí tomándose una fotografía frente a su espejo (Foto: Isabella Mebarak / Instagram)

Aquí luciendo un teñido rojo con el cabello corto (Foto: Isabella Mebarak / Instagram)

Mostrándose con la cabellera rubia (Foto: Isabella Mebarak / Instagram)