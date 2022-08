Israel Arroyo se sumó a “Pesadilla en el paraíso”, el reality que llegará por Telecinco. Aunque para muchos es un rostro desconocido, algunas celebridades saben perfectamente quién es, toda vez que recurren a él con el fin de pedirle algún consejo. Y no es para menos, ya que es conocido como el ‘Vidente de los famosos’.

Si tú también, no sabes nada de este personaje, quien asegura que llegará a la final, de acuerdo con un ritual que hizo durante su presentación, te contamos todo lo que debes saber sobre él, así que presta mucha atención.

1. DATOS PERSONALES DE ISRAEL ARROYO

Lugar de nacimiento: Sevilla

Sevilla Nacionalidad: Española

Española Edad: 46 años

46 años Apodo: Vidente de las estrellas

2. UN DON INNATO

Israel Arroyo dio a conocer que es vidente desde hace más de dos décadas y que nació con ese don. “Yo me considero vidente. Mi don desde niño es visualizar y afirmar, no presentir”, señaló en “Animales fantásticos” que presenta Cristina Tárrega.

Israel Arroyo se unirá a otros 15 famosos en "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

3. VIDENTE DE FAMILIA

En el mismo programa dio a conocer que en su familia también tienen ese don, ya que su abuela y tía son curanderas.

4. ¿QUÉ HACÍA ANTES DE SER VIDENTE?

Arroyo se dedicó por algunos años al estilismo y la peluquería.

5. ¿DÓNDE RADICA?

En su video promocional se presentó desde su casa en Santa Cruz de Tenerife, lugar donde radica.

6. ¿CÓMO SE HIZO CONOCIDO?

Israel Arroyo se hizo conocido tras pronosticar a Cristina Tárrega que iba a quedar embarazada. “Me dijiste hace 16 años que tendría un niño y que me quedaría embarazada en agosto”, dijo la presentadora, al tiempo de asegurar que todas sus predicciones eran ciertas. Luego, él añadió que el “boca a boca hizo el resto”.

Cuando Cristina Tárrega reconoció a Israel Arroyo (Foto: Animales nocturnos)

7. FAMOSOS QUE RECURRIERON A ISRAEL ARROYO

Entre los famosos que recurrieron a Arroyo están Luis Fonsi, Jorge Javier Vázquez, Chabeli, Enrique Iglesias, Juan Antonio Bayona y futbolistas.

8. TAMBIÉN AYUDÓ A MARGARET THATCHER

El nuevo granjero contó que una de las personas más importantes que recurrieron a ella fue Margaret Thatcher, ex primera ministra de Reino Unido. “Había un intérprete porque yo, la verdad, tengo un nivel de inglés bajo. Quedó muy impresionada”, publica El Confidencial.

9. TIENE CARÁCTER FUERTE

Arroyo espera encontrar buenos compañeros en el reality de competencia; asimismo, señala que es muy fiel a quienes son sus amigos. “Me llevo bien con las personas, pero que no me busquen... porque si me buscan, me encuentran”.

Israel Arroyo es un rostro desconocido en el medio, aunque varios famosos saben quién es (Foto: Telecinco)

10. LO QUE NO SOPORTA

Israel dio a conocer que no soporta los malos olores o que alguien huela mal, pero al convivir sin comodidades en “Pesadilla en el paraíso”, al parecer tendrá algunos inconvenientes.

11. ¿QUÉ ECHARÁ DE MENOS EN EL REALITY?

Al estar siempre muy conectado con su celular y estar al tanto de todo, lo que más echará de menos al estar en el reality será su teléfono móvil.

12. NO TIENE COMPLEJOS Y ESPERA ENCONTRAR EL AMOR

Israel Arroyo es una persona que se quiere tal y como es. “La gente me echa unos 35 porque me cuido muchísimo. Yo no tengo complejo de nada. ¡Fuera los complejos! Cada uno es como es”. En otro momento contó que espera encontrar el amor: “Aunque es muy difícil porque hoy día todo el mundo se fija en el dinero, en el físico. Vamos a ver con lo que me encuentro”.