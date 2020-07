“The Kissing Booth 2”, también conocida como “El stand de los besos 2” en español, se ha convertido en una de las películas más vistas en Netflix. Recordemos que la primera parte de la historia de amor entre ‘Elle Evans (Joey King) y Noah Flynn (Jacob Elordi) logró cautivar a sus fans y más cuando se confirmó que la relación había traspasado las pantallas.

Lamentablemente el amor no duró mucho ya que en 2018 Joey King y Jacob Elordi decidieron poner punto final a su relación amorosa y cada quién tomó caminos separados, pero se tuvieron que reencontrar en la grabación de “El stand de los besos 2″ y sin duda, llevan una relación muy cordial.

En esta segunda entrega, el actor australiano de 23 años ha logrado llamar mucho más la atención de las fanáticas que se han comenzado a preguntar sobre este joven actor que se ha convertido en todo un galán. Recordemos que él también fue parte del elenco de la serie Euphoria de HBO y con esto ha demostrado que se ha convertido en una joven promesa de la actuación y aquí te contamos todo sobre él.

15 COSAS QUE NO SABÍAS DE JACOB ELORDI

1. Jacob Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia. El actor tiene 23 años y es del signo cáncer.

2. El australiano siempre quiso ser actor, así que estudio desde pequeño para cumplir su sueño, así que luego de muchos años se mudó a Estados Unidos.

El actor australiano se mudó a Estados Unidos para conseguir más oportunidades en la actuación (Foto: Netflix)

3. El primer personaje que obtuvo fue en Piartes of the Carribean: Dead men tell no tales en 2017. Fue tan pequeño que no tuvo crédito.

4. Luego fue convocado para ser parte de una película cómica al lado de Kylie Minogue y Guy Pearce.

5. Tras adquirir experiencia con cortos personajes en el cine, fue convocado para interpretar a su primer protagónico como a Noah Flynn en The Kissing Booth de Netflix.

6. Fue tanto su desenvolvimiento que inmediatamente HBO lo llamó para que sea parte de la serie Euphoria y esto se convirtió en el primer papel protagónico para una serie de televisión estadounidense.

Jacob Elordi ha sido parte del elenco principal de la serie Euphoria (Foto: HBO)

7. Jacob Elordi tuvo una corta relación amorosa con Joey King mientras filmaban la película The Kissing Booth. A finales del 2018 le pusieron punto final a su historia de amor.

8. Desde que fue parte de elenco de Euphoria, los fans han comenzado a involucrarlo sentimentalmente con Zendaya, pero no han dudado en hablar al respecto para acabar con esos rumores.

9. Sin embargo, en febrero de 2020, fueron vistos juntos en Nueva York y las fotos eran tan íntimas que los rumores comenzaron a circular nuevamente. Sin embargo, Jacob y Zendaya aún no han confirmado nada.

Los actores de Euphoria han sido involucrados sentimentalmente (Foto: FilmMagic)

10. Puede que Jacob Elordi no sea estadounidense, pero no tiene miedo de involucrarse en un activismo importante. Participó en la protesta Marcha por nuestras vidas en 2018 y desde entonces ha hablado en apoyo del movimiento Black Lives Matter.

11. Jacob Elordi es fanático de Heath Ledger y hace referencias sobre él en cada una de las entrevistas que ha dado.

12. Otro de sus actores que lo inspiran en su trabajo con James Dean y Marlon Brando y esto se puede constatar con las publicaciones que a menudo hace en sus redes sociales.

13. Más allá de la actuación, la otra pasión del actor de 23 años es la fotografía y todo lo comparte en su cuenta de Instagram.

Jacob Elordi también es fanático de la fotografia (Foto: Instagram / Jacob Elordi)

14. El talentoso actor no solo actúa, sino también canta, así que esto le dio la oportunidad de conseguir un papel dentro de “El gato del sombrero”.

15. Además de ser actor, Jacob Elordi es un modelo de ropa interior de Calvin Klein. El actor fue parte de una gran campaña comercial en 2019 junto a estrellas como Odell Beckham Jr., Bella Hadid y Naomi Campbell.

