Después del estreno del episodio 3 de “House of the Dragon”, el conflicto por la sucesión sigue en construcción de forma paulatina, pero muy intrigante. Además, hemos podido conocer a nuevos personajes como Jason y Tyland Lannister, quienes jugarán importantes papeles en lo que está por venir en la serie de HBO Max.

¡ALERTA DE SPOILERS! En “Game of Thrones”, algunas de las figuras más odiadas y amadas fueron los miembros de la Casa Lannister, representados por la insignia del león.

En las primeras temporadas, se podría decir que Jamie Lannister tenía la misma actitud soberbia que hemos podido ver en Jason, aunque su personaje fue evolucionando a lo largo del tiempo y se volvió mucho más complejo de lo que aparentaba.

Quizás esto es algo que podría suceder en la nueva serie, dado que varios elementos de las personalidades de personajes como Viserys Targaryen y Alicent Hightower han sido modificados.

En “House of the Dragon”, Jason Lannister es interpretado por Jefferson Hall, quien ya ha formado parte de “Game of Thrones” como Hugh del Valle. Además, también ha dado vida a Torstein en la serie de fantasía nórdica, “Vikings”.

¿QUIÉN ES JASON LANNISTER DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Jason Lannister era la cabeza de su familia y el señor de Casterly Rock durante el reinado de Viserys I y el de su sucesor. Era mayor que su gemelo Tyland Lannister, quien servía en el Consejo Privado y también es interpretado por Jefferson Hall.

En el episodio 3 de “House of the dragon”, pudimos ver que Jason estaba interesado en conseguir la mano de Rhaenyra en matrimonio y le propone construir un Pozo Dragón si llega a mudarse con él.

DATOS PERSONALES DE JASON LANNISTER

Afiliación: Casa Lannister

Casa Lannister Título: Señor de Casterly Rock, Guardián del Oeste, Escudo de Lannisport

Señor de Casterly Rock, Guardián del Oeste, Escudo de Lannisport Religión: Fe de los Siete

Fe de los Siete Madre: Ceira Lannister

Ceira Lannister Hermano: Tyland Lannister

Tyland Lannister Esposa: Johanna Lannister

Johanna Lannister Hijas: Cerelle Lannister, Tyshara Lannister y Loreon Lannister

Cerelle Lannister, Tyshara Lannister y Loreon Lannister Facción: Los Verdes

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE JASON LANNISTER

Tal como la mayoría de Lannisters que hemos visto en “Game of Thrones”, Jason tenía el cabello rubio de tonalidad dorada. Era muy atractivo y lucía exactamente igual a su hermano Tyland.

En cuanto a su personalidad, se le describe como un hombre orgulloso y bastante ambicioso, tratando de ganar mayor poder mediante uniones a la corona. La fortuna de su familia y su poder lo vuelven arrogante.

En un momento, Viserys Targaryen incluso se refiere a él como “El orgullo de ese hombre tiene orgullo”.

Jason Lannister sosteniendo la lanza que da como regalo al rey Viserys en el episodio 3 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ ROL TENDRÁ JASON LANNISTER EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Aunque no es uno de los personajes principales en la serie, todavía veremos más de Jason Lannister en “House of the Dragon”.

Los Lannisters apoyarán a los Hightower en el reclamo de Aegon II por el trono, por lo que serán parte de la facción de los “Verdes”. Esto significa que, al mismo tiempo, estarán en contra del nombramiento de Rhaenyra como heredera.

El señor de Casterly Rock logra reunir una fuerza de batalla considerable, la cual incluía a mil caballeros, además de siete mil arqueros y soldados.

¿CÓMO MUERE JASON LANNISTER?

Aemond Targaryen, el hijo de Alicent Hightower, mandó a Jason Lannister y a sus hombres a atacar Red Fork en la región de los Ríos. Durante la batalla, los señores de dichas tierras lo enfrentaron en batalla, impidiéndoles cruzar y Pate de Longleaf logró herir mortalmente a Jason.

Jason murió debido a sus heridas poco después y dejó a Casterly Rock prácticamente abandonada. Su sucesor fue su joven hijo Loreon. Mientras tanto, su viuda, Johanna Lannister, defendió las Tierras del Oeste del Kraken Rojo, Dalton Greyjoy, aunque tenían pocas fuerzas pues la mayoría se encontraba en la Tierras del Río.